Cameroun: Aucune entreprise camerounaise dans le top 100 des plus rentables en Afrique

Aucune entreprise camerounaise ne figure dans le classement des 100 entreprises africaines les plus rentables dont l’édition 2017 a récemment été publiée par «Jeune Afrique», dans son hors-série annuel intitulé les 500 premières entreprises africaines. Même pas la Société nationale des hydrocarbures (SNH) ou la Société nationale de raffinage (Sonara). Leur absence pourrait s’expliquer par deux facteurs : la chute des cours du pétrole et des matières premières qui les a frappés de plein fouet. Si les entreprises camerounaises sont absentes du top 100 des entreprises africaines les plus performantes sur le continent, elles occupent en revanche les premières places dans le classement des 70 premières entreprises de la zone Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad). La première, tout comme l’année précédente, est la SNH (90/500) qui trône à la tête du classement malgré une forte baisse de son chiffre d’affaires (CA.). Il passe de 1

267 milliards de FCFA à 813 milliards de FCFA, selon l’hebdomadaire Jeune Afrique. « Sans surprise non plus, le Cameroun domine toujours notre palmarès régional, ses entreprises réalisant plus de la moitié des revenus », commente Thaïs Brouck, journaliste de la chaîne de télévision France 24. La société la plus performante en zone Cemac est suivie par une compagnie publique camerounaise. Il s’agit de la Sonara (130/500) qui occupe le second rang avec plus de 587 milliards de FCFA de revenus, contre 859 milliards de FCFA un an plus tôt. Soit une baisse de 27,7% en monnaie locale et de 35% en dollars, lit-on dans le magazine. La Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC) stagne à la cinquième place et le leader du marché local des boissons. La filiale camerounaise du groupe Castel (217/500) est talonnée par Eneo Cameroon qui a 517,8 millions de dollars, soit 311,1 milliards de FCFA. Tradex est directement classée derrière le concessionnaire du service public de l’électricité, mais devant MTN Cameroon, Perenco Rio Del Rey et Orange Cameroun. Ces trois dernières entreprises ont respectivement comme revenus évalués à 376,6 millions de dollars (226,2 milliards de FCFA), 347,9 millions de dollars (environ 209 milliards de FCFA) et 345,7 millions de dollars (207, 7 milliards de FCFA). Au total, 36 entreprises camerounaises font aussi partie du palmarès des entreprises les plus performantes en Afrique centrale, soit trois de moins que l’année dernière. Le groupe CFAO Cameroun, Congelcam, Corlay Cameroun, Nana Bouba Group, Tradoma... Le nom de cette dernière n’est peut-être pas familier et pourtant, elle mérite d'être connue. Par contre, il n’y a que deux sociétés équato-guinéennes qui ont réussi à rentrer dans ce top 70 des entreprises les plus rentables en zone Cemac : La société Maghrébine d'études et de génie civil (4è/70) et Tullow Guinée Équatoriale (33è/70). Au final, analyse J.A, le Cameroun reste la plus solide des économies de la zone et la mieux diversifiée. Les prévisions de croissance pour 2016 et 2017 sont toujours relativement élevées à respectivement 4,8% et 4,2%. En 2017, apprend-on, la croissance devrait être encore portée par l’investissement dans les projets d’infrastructures tels que la mise en service du port en eau profonde de Kribi, la construction de trois barrages et la finalisation du deuxième pont sur le Wouri.