Cameroun - Crise anglophone: Paul BIYA éjecte le commissaire de sécurité publique de Mutengene

Cette annonce faite ce 03 mars 2017 sur les antennes du poste national de la CRTV est sans équivoque, le commissaire de sécurité publique de Mutengene dans le Sud ouest, Ali Pierre est déchu et Éric Lazare Ndoumbe, l’actuel chef de service des renseignements généraux à la Délégation régionale de la sureté nationale de la même région va prendre sa suite.

Un limogeage qui n'a rien pour surprendre. Il serait en effet difficile d'en évoquer les raisons sans faire cas des assauts vespéraux menés dans la localité de Mutengene les 22 et 23 février 2017.

En effet, après avoir vandalisé le lycée bilingue de Mutengene, des jeunes «non identifiés» avaient attaqué un commissariat de police dans la même zone. Une opération qui a occasionné un mort (bilan non officiel ) et d'importants dégâts matériels.

Le plus étrange dans cette affaire demeure le fait que les assaillants aient

été repoussés par éléments des forces de police venues en renfort alors que Mutengene abrite le Centre national d’instruction et d’application de la police.Le communiqué de la présidence de la république a pris effet dès sa publication, rien ne filtre encore concernant d'éventuelles poursuites judiciaires en prise avec cette déchéance. A l'heure qu'il est la sérénité et l'ordre sont de mise à Muntengene malgré le désormais léger vent de manifestation qui souffle actuellement dans les régions du Nord ouest et du Sud ouest.