Cameroun - De la sanction du journaliste ou du média : quand le Cnc perd la tête

Deux journalistes interdits définitivement et deux leur organe de presse avec. Encore une fois, on veut bien croire que le Cnc n'a pas un peu débordé et ne s'en rend même plus compte. Tout semble alors aller en vrille ! Qui doit t-on sanctionner ?



LA PERSONNALISATION DES SANCTIONS

Le fonctionnement du Cnc révèle une curiosité bien propre aux organismes de sa catégorie. En fait, ils sont à n'en point douter une sorte d'autorité administrative qui agit comme l'administration. Seulement, dans son fonctionnement et ses activités de régulation, elle est tenue de métamorphoser en intégrant des dispositifs observables devant une juridiction pénale. Elle serait une quasi instance pénale, dont la charge est de réprimer les atteintes à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Le plus convaincant dans cette idée, c'est la possibilité de saisine par une personne qui s'estime être diffamée ou injuriée dans un média. A coup

sur, le Cnc est progressivement en train de concurrencer les tribunaux judiciaires dans la répression " pénale " des dérives de la presse. Il est admis de principe dans le domaine pénal que la responsabilité pénale est personnelle. C'est l'auteur d'une faute qui subit la fureur de la répression. 237online.com Derrière ce principe fondateur, divers éléments permettent de d'interpeller le Cnc sur la nécessité de privilégier la personnalisation des sanctions. On peut tirer le premier élément de la personnalisation de l'atteinte à la déontologie et l'éthique professionnelle. A l'origine, l'élément sanctionné est toujours un article, une analyse, un commentaire, une émission ou un débat où le journaliste a glissé en prenant plus qu'il n'en fallait quelques libertés dans le ton des ses écrits et de son langage. En fait, c'est un journaliste qui s'égare, ou extrapole par l'excessivité de ses remarques. Quoiqu'il en soit, et pour la plus part des cas, c'est le professionnel de la communication, personnellement identifié qui est la cause du malheur. Par la suite, la personnalisation de la procédure de sanction. La nature d'instance quasi pénale impose au Cnc le respect des certains éléments cardinaux obligatoire en la matière. Elle a l'obligation d'émettre une convocation, d y mentionner les atteintes qu'elle instruit, de fixer un jour pour les débats, de s'assurer de la qualité de ceux-ci qui doivent intégrer tout les éléments du contradictoire, de délibérer selon le quorum exigible et de notifier la sanction prise. A toutes ces étapes, c'est personne d'autre que le journaliste, personnellement pris qui est l'interlocuteur du Cnc. En fait, on veut bien croire que c'est le représentant d'un organe de presse qui comparait avant la sanction du média dont il a la charge. Dans une telle perspective, on peut imaginer dans quelle mesure, sous le couvert de la répression de l'atteinte à la déontologie d'un journaliste, le Cnc sanctionne concomitamment, comme elle l'a déjà fait, l'organe de presse aussi, sans qu'on ne sache si la faute du journaliste est aussi la faute du média ou les deux sont tenus séparément. De ces deux éléments, la personnalisation de la sanction devient une obligation pour le régulateur des médias. En réalité c'est le journaliste qui doit supporter la sanction, et exceptionnellement l'organe de presse. Pourtant le décret de 2012 énonce la mission première du Cnc, qui est de veiller au respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Ces valeurs sont essentiellement des données personnelles, évoquant le communicateur dans sa posture, qui est tenu à des valeurs intrinsèques de professionnalise. L'éthique et la déontologie sont du ressort de la personne du journaliste, et difficilement de l'organe de presse. La sanction doit être personnalisée.C'est ajustement de la part du Cnc ne peut atteindre un équilibre satisfaisant qu'après l'intégration des impératifs de personnalisation de la sanction. Il ne faut pas ignorer les dispositions du décret de 2012 sur l'ajustement des organes de presse par le Cnc. Le décret confond le journaliste et les opérateurs de presse. L'implication immédiate de cette confusion est l'ouverture de la distribution des sanctions dans des proportions égales entre le journaliste et l'organe de presse. Ce que peut écoper le journaliste, le média le peut aussi. Ceci peut se justifier par l'extension par le Cnc de la responsabilité en cascade, qui affirme que c'est une faute pour un média de laisser paraitre l'analyse fautive de son journaliste. Voilà l'explication qui fonde le déferlement des sanctions du Cnc sur les médias et leurs journalistes. Or, aux temps où nos tribunaux détenaient l'exclusivité du contentieux des délits de presse, quasiment jamais après la condamnation d'un journaliste, il s'ensuivait des mesures complémentaires contre la maison de presse comme l'ordre de fermeture ou la saisie du matériel. L'extrémité de telle mesure était manifestement inutile et contraire à l'esprit de sauvegarde de la liberté d'expression, car, en fin de compte, la responsabilité est personnelle. En étendant sur les médias, les mêmes sanctions que celle des journalistes, le décret de 2012 crée un amalgame regrettable, une confusion dangereuse qui a définitivement lié l'appréciation du Cnc qui s y est rangé en ignorant la prudence minimale qui était attendue de lui. Ce qui tarde jusqu'ici à pénétrer le travail du Cnc, c'est l'évidence selon laquelle la régulation doit irrésistiblement s'adapter selon chaque fois qu'est en cause un organe de presse écrite, de radio et de télévision et le journaliste suivant cette énumération. Il plus facile de mettre directement en cause un média télé après des débordements lors d'un débat qu'un média écrit après un article polémique, qui interpellera plutôt dans ce cas, le journaliste. La régulation de la communication doit s'accommoder des particularités inhérentes à la nature de chaque média, qui imposera chaque fois, une régulation à dents de scie, ou tour à tour et impertinemment, on s'attardera sur le média, le journaliste ou les deux à la fois. L'impression laissée par les dispositions du décret de 2012 sur le pouvoir de sanction est duale. Tantôt il a confondu le traitement du journaliste et de l'organe de presse, tantôt il laisse une marge importante d'appréciation au Cnc pour ajuster les sanctions. Seul le juge administratif peut rétablir les choses. Sa sagesse et sa bienveillance, dont il a déjà fait preuve, est encore attendue.