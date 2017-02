Cameroun: Message de Paul BIYA à l'occasion de la 51e édition de la fête de la jeunesse

Je vous ai invité également à mettre en valeur votre génie, votre inventivité et votre courage, pour assurer votre avenir. Il me semble bien avoir été entendu par nombre d’entre vous, à l’image de nos chers LIONS INDOMPTABLES, dont la brillante victoire à la récente Coupe d’Afrique des Nations de Football, a plongé notre Peuple dans une liesse totale. Intervenant quelques semaines à peine, après le parcours tout aussi remarquable, de notre Equipe nationale de football féminin dans une compétition similaire, ce nouvel exploit des Lions Indomptables est venu confirmer la belle vitalité de notre jeunesse et démontrer à la face du monde, la réalité de la maxime «Impossible n'est pas camerounais». A l’occasion de ces deux compétitions, nous avons tous admiré le talent, le courage, l’engagement patriotique de nos jeunes sportifs, de même que leur capacité à s’unir pour défendre le drapeau national. Cette détermination à servir la

République, nous la célébrons également tous les jours, chez nos forces de défense et de sécurité, comme chez les comités de vigilance, qui se battent ensemble, pour protéger notre pays contre la secte terroriste Boko Haram.L’engouement que vous montrez en ce moment, à vous engager dans les forces de défense et de sécurité est un témoignage éloquent de votre attachement à la paix et à la stabilité de notre pays, ainsi que de votre désir ardent de servir votre patrie. Vous faites preuve du même engagement dans les différentes activités que vous exercez et qui contribuent à la marche inexorable de notre pays vers l’émergence. Permettez-moi de vous en féliciter. Mes chers jeunes compatriotes, Je ne puis, au moment où nous nous apprêtons à célébrer votre Fête, ne pas évoquer avec vous, les difficultés auxquelles sont confrontés vos frères et sœurs dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. A la suite d’un mouvement de grève initié par certaines organisations syndicales, les cours y sont perturbés depuis plusieurs semaines. J’ai instruit qu’un dialogue constructif soit engagé entre le Gouvernement et les organisations syndicales concernées, afin de trouver des solutions consensuelles aux problèmes évoqués. Ces négociations, qui se sont déroulées dans le cadre de comités ad hoc créés à cet effet, ont permis de circonscrire lesdits problèmes et d’identifier les voies et moyens d’y remédier. Certaines actions ont d’ores et déjà été prises par le Gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations formulées par les Comités susmentionnés. D’autres le seront incessamment. En dépit de ces efforts, les difficultés ont cependant persisté, notamment en raison de l’irruption de revendications politiques portées par des organisations extrémistes et séparatistes. Appelant à la haine et à la violence, ces organisations ont perpétré ou suscité de graves exactions dont ont été victimes des citoyens et leurs biens, de même que des édifices et services publics. Elles ont engagé une campagne d’intimidations, de menaces et de violences afin d’empêcher le déroulement normal des activités économiques et scolaires. Face à cette situation, le Gouvernement a été amené à prendre des mesures pour maintenir l’ordre, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et mettre à la disposition de la justice les auteurs et suspects des agissements criminels que je viens de mentionner. Cette action nécessaire va se poursuivre, dans le respect des lois et règlements de la République. Le Gouvernement continuera évidemment, de façon méthodique et ordonnée, à œuvrer à la recherche de solutions appropriées aux préoccupations exprimées par les syndicats des avocats et des enseignants anglophones relatives à la justice et à l’éducation. Nous continuerons également à œuvrer, ensemble, à la recherche de solutions en vue de maintenir la paix, de consolider l'unité de notre pays et de renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du vivre ensemble, dans le respect de notre constitution. Conformément à l’engagement pris à cet égard, j’ai créé la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme. Ses membres seront désignés sous peu, et j’entends voir la jeunesse y jouer un rôle actif.La disponibilité du Gouvernement à dialoguer avec les organisations syndicales et à rechercher avec elles des solutions aux problèmes posés, a récemment abouti à la signature par certaines d’entre elles de la levée du mot d’ordre de grève. Je les en félicite. Les efforts à cet égard se poursuivront. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire, chaque citoyen est fondé à exprimer son opinion sur tout sujet de la vie nationale et à observer pacifiquement un mot d’ordre de grève. En revanche, il n’est pas acceptable que l’on use de menaces, d’intimidations ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d’ordre de grève. Il n’est pas non plus acceptable, que l’on prenne en otage l’éducation et l’avenir de nos enfants, dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime. Le droit à l’éducation l’est encore plus. Il s’agit d’un droit fondamental. A l’instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont droit à l’éducation. Ils ont le droit de préparer sereinement leur avenir. L'Etat prendra donc les mesures, toutes les mesures qui s'imposent pour que l’exercice de ce droit soit respecté.Notre bilinguisme est, dans le monde du 21 ème siècle, un atout majeur dont nous devons tirer le plus grand parti. Ces deux langues, de par l’ouverture qu’elles nous offrent sur le monde, représentent pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu’à être exploitée. Elles constituent un précieux outil de communication pour les filles et les fils de notre pays. Elles ne sauraient donc devenir une pomme de discorde entre les Camerounais.Chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. C'est vous qui illuminez le Cameroun. Vous êtes les valeurs positives d'un Cameroun rayonnant et conquérant. C'est pourquoi le Gouvernement ne cesse de consentir les efforts nécessaires, pour que vous puissiez jouer le rôle qui est le vôtre, dans la construction de l’avenir de notre pays. Je vous encourage de nouveau à oser, à faire preuve d’audace et d’initiatives, dans votre vie de tous les jours. Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour vous assister. Je me félicite à cet égard de l’entrée en application du Plan triennal « Spécial jeunes », doté de 102 milliards de Francs CFA. Il appuiera un million et demi de jeunes âgés de 15 à 35 ans, au rythme de cinq cent mille par an, dans divers domaines d’intérêt tels que l’agriculture et l’économie numérique. Dans le domaine du numérique précisément, l'Observatoire National de la Jeunesse sera bientôt doté d'une plate-forme de rencontre et d'échanges. Pour aider et accompagner les jeunes en quête de formation entrepreneuriale, de qualification professionnelle, d'emploi, ou d'auto-emploi, des guides seront mis à contribution.Malgré les difficultés de l'heure, votre avenir reste au premier plan de nos préoccupations. Regardez autour de vous. Voyez ces barrages hydro-électriques qui s'édifient, ces routes, ces ports et ces autoroutes qui se construisent, ces usines et ces stades qui se bâtissent. Ce sont autant d’emplois et d’opportunités diverses pour notre jeunesse. Notre pays est en train de se transformer et de se développer. Participez à cette magnifique et extraordinaire aventure. Soyez fiers d'être Camerounais! Continuez à faire preuve d'audace dans la créativité, à faire preuve de courage dans le travail, et à cultiver vos divers talents quel que soit votre domaine d'activité.Ensemble nous continuerons à voler de victoires en victoires.Ensemble, nous continuerons à être une nation forte.Bonne FETE DE LA JEUNESSE à toutes et à tous !Vive la jeunesse camerounaise !Vive le Cameroun !