Cameroun: 1300 exposants attendus à promote 2017

L'esplanade du palais des Congrès de Yaoundé est parée. Tous les coins et recoins de l’édifice sont pris d’assaut par les exposants à l’occasion de Promote 2017. Nexttel, partenaire prestige du Salon est en extension de son espace. Reconnaissable par son rouge « doux », le pavoisement accueille le visiteur des caisses d’entrée jusqu’à la fin de rampe en passant par le secrétariat de Promote en dessous duquel sont logés quelques gros légumes de l’activité économique au Cameroun. Loin de ces grands travaux dont les dernières finitions ont eu lieu aux premières heures de ce 11 Février, les visiteurs se bousculaient déjà hier sur les marches d’escalier reliant l’esplanade à l’immeuble principal. Là, 80 marches d’escalier sont toutes aux couleurs bleue et blanche. Sur le fond bleu, on peut lire « Camtel », le nom de l’opérateur historique de la société publique de téléphonie au Cameroun. Cette marque est

l’œuvre de l’équipe conduite par Maurice Ngantcheu dit «Picasso». A 42 ans, il a encadré Joe Danny Bene dans la réalisation de plusieurs fresques afin de donner vie aux escaliers et à la passerelle qui surplombe ce lieu. Des œuvres de l’esprit qui retiennent l’attention de quelques visiteurs, venus en repérage sur le site du plus évènement économique de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Selon le comité d’organisation, les activités auront lieu sur le site du palais de Congrès et sur l’ancien site de la foire Promo de Tsinga. Les modalités de réservations de salle sont achevées avec la direction générale du palais des Congrès. En accueillant, Promote 2017, le palais des Congrès de Yaoundé, en pleine rénovation veut garder sa renommée dans la promotion de grands évènements au Cameroun. Avec son statut d’entreprise publique qui a un caractère spécifique, la note de Christophe Mien Zok, le directeur général depuis le 25 mai 2015, souligne que l’objectif est de contribuer efficacement à la promotion de la multi-culturalité du Cameroun. A côté de cet axe stratégique, le palais des Congrès entend faire œuvre utile en se positionnant comme une structure de référence dans l’organisation ou l’accueil d’évènements. Construit durant sept ans, l’édifice est inauguré sur les hauteurs de la colline Nkol-Nyada le 12 mai 1982. Il s’agit d’un fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Ce sont aussi les techniciens de l’empire du Milieu qui se relaient dans les couloirs aux côtés des ouvriers camerounais pour la rénovation de l’édifice engagé en 2016. Dans son enceinte, les participants pourront découvrir des salles et espaces pour les grandes conférences. Selon le comité d’organisation de Promote 2017, une dizaine de salles de conférence sont prêtes pour servir de lieu de rencontre avec le grand public ou encore entre opérateurs économiques et l’administration publique. D’autres espaces permettront de nouer des partenariats loin des caméras.