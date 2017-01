Cameroun - Business: Un déclin fantasmé de la France

Même si la France perd du terrain sur le plan statistique, sa présence au Cameroun reste remarquable au moins en termes d’activités des entreprises et des projets. Même s’il est en recul, le nombre d’entreprises françaises qui ont exporté vers le Cameroun en 2015 est de plus de 4 000. Les entreprises françaises représentent 17 646 emplois au Cameroun et un chiffre d'affaires évalué à 1 732 milliards de FCFA, selon les données disponibles sur le site du Quai d’Orsay. La présence française reste donc importante et diversifiée. Une centaine de filiales et 200 entreprises appartenant à des ressortissants français y sont implantées. Certaines sont connues comme Castel, actionnaire important des Brasseries du Cameroun, la principale société brassicole. Total, qui a quitté l’exploitation pétrolière mais conserve un réseau de stations-service qui porte haut son étendard. Dans le BTP, Vinci/Sogea Satom et Razel, engagés dans de nombreux chantiers routiers et

des ouvrages d’art, bénéficient d’une vraie notoriété. Bouygues/DTP Terrassement est beaucoup moins connu qu’autrefois mais demeure présent. Bolloré Africa Logistics a effectué une offensive importante en obtenant la concession du terminal à conteneurs du tout nouveau port de Kribi, dans le Sud du pays, avec pour partenaire CMA-CGM/Delmas. Ce groupe co-contrôlait déjà le terminal à conteneurs du port de Douala et Camrail, la société ferroviaire du pays, et est présent dans le secteur de l’huile de palme et de la banane. Necotrans est allié à un consortium camerounais, KPMO, pour l’exploitation et la maintenance du terminal polyvalent du port de Kribi. Lafarge est actionnaire de la première cimenterie du pays, Cimencam. Vilgrain domine le secteur du sucre et de la farine et Orange est un acteur majeur du secteur des télécommunications. Dans la distribution, Laborex et Ubipharm trônent dans les produits pharmaceutiques, Casino fait office de major dans les supermarchés, bien avant Super U, qui vient d’ouvrir une surface à Douala, la capitale économique. Carrefour, autre grande marque de distribution française, est annoncée, selon Business France. La Fnac, chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques, est aussi dans les starting-blocks.Avec 905 millions d’euros de stock d’investissements directs étrangers au Cameroun en 2014 (-18% par rapport à 2013), la France reste le premier fournisseur d’investissement du Cameroun. Le secteur financier représente à lui seul 65% du stock des investissements français dans le pays. Cela est dû à la présence sur place de filiales d’institutions bancaires (Société générale, BPCE...) et de compagnies d’assurances françaises (Axa, Gras Savoye...). Ces chiffres montrent que le déclin de la France au Cameroun est plus fantasmé que réel. Deux événements récents battent en brèche cette illusion. D’abord, le projet de construction d’un barrage hydroélectrique à Nachtigal. L’entreprise constituée pour sa gestion, Nachtigal Hydro Power Cie, est détenue à 45% par EDF, à 35% par la Société financière internationale (SFI) et à 25% par l’Etat du Cameroun. Le coût total de l’investissement est d’un milliard d’euros pour une production de 420 MW. Autre fait : après moult péripéties, le gouvernement a finalement accordé, en fin 2015, la concession très disputée pour l’exploitation des terminaux à conteneurs et polyvalent à deux groupements ayant pour chef de file des entreprises françaises. Il s’agit de Bolloré, associé à CMA-CGM et CHEC, une entreprise chinoise, et de Necotrans, associé à KPMO, un consortium d’acteurs locaux. Cette attribution est intervenue au moment même où il était question au Cameroun de la perte d’influence de la France. Les PME françaises ne s’y trompent pas qui continuent à prospecter au Cameroun. En 2015, Business France a accompagné 195 nouvelles entreprises en prospection dans toute l’Afrique centrale, dont 65% au Cameroun. Selon Pierre Valat, directeur Afrique central de Business France, « une entreprise sur deux a réussi à nouer un lien commercial, ce qui est bien au-delà du taux de 1/3 qui est la moyenne dans le reste du monde. »