Cameroun: Citoyennades Cameroon 2017, c'est parti !

Du 25 au 27 mai 2017 aura lieu à Ouagadougou le Forum International de la Diaspora Cameroun au cours duquel en plus de se pencher sur l’avenir du Cameroun, il sera question de lancer la première édition de CITOYENNADES CAMEROON qui vise à encourager les jeunes Camerounais (20 à 35 ans) qui se sont distingués ces deux dernières années dans l'engagement civique et politique pour un Cameroun nouveau, dans l’engagement du bien commun. Les nominations sont populaires et les vote final est démocratique. Le tout est accompagné d'une levée de fonds pour faire participer les dix premiers au Forum de la Diaspora Camerounaise de Ouaga. CITOYENNADES CAMEROON, c’est la célébration de la jeunesse engagée mais c’est aussi honorer la mémoire collective.

15 PRIX À DÉCERNER (POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION) : Prix Douala Manga Bell, Prix Martin Paul Samba, Prix Um Nyobe, Prix Ernest Ouandie, Prix Felix Moumie, Prix Osende

Afana , Prix Ndeh Tumazah, Prix Marthe Moumie, Prix Gertrude Omog, Prix Marie Djat, Prix John Ngu Foncha, Prix Emmanuel Endeley, Prix Mongo Beti, Prix Vroumsia Tchinaye, Prix Thomas Sankara.LEVÉE DES FONDS : pour la prise en charge de la participation des dix meilleurs au Forum de Ouaga. Contribution populaire minimale de 1000 FCFA ou 2 euros/dollars (ou bien plus sûr !) par personne souhaitée ! Utiliser l’un mes modes d’envoi suivants :EUROPE/USA/ etc.: https://www.leetchi.com/c/community-citoyennades-cameroon-p-ladoCAMEROON: Express Union (WATO DENNOUE Martin Djozer); Orange Money: 697 21 04 80; MTN Money: 671 23 66 46ABIDJAN: Orange money : 0951762516 avril: Lancement de “Citoyennades Cameroon”Du 16 au 30 Avril: Nomination des candidats sur la page facebook : CITOYENNADES CAMEROONDu 1er mai au 7 mai : vote populaire13 mai : annonce des résultats25 mai : clôture de la levée de fonds et début du forum de Ouaga27 mai : Remise de prix à OuagadougouPeut-être nominé tout jeune camerounais âgé de 20 à 35 ans, résidant au Cameroun qui s’est distingué sur le terrain au Cameroun par une initiative citoyenne (souci du bien commun et veille sociale) ou un engagement politique (hors ou au sein d’un parti politique) exemplaire.On ne peut pas se nominer soi-même ; une même personne ne peut nominer plus de deux candidats.Celui ou celle qui nomine présente en 200 mots au maximum son candidat et ses actions en expliquant (illustrations à l’appui) en quoi son engagement constitue un exemple de souci pour le bien commun ; présentation à envoyer à : Infos@da4c.net