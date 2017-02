Football - Coupe du monde à 48: L'Afrique aura au moins 7 places

C'est dans le courant d'une conférence de presse tenue ce lundi 27 février au Ghana que le patron de la Fédération Internationale de Football Association a tranché, le continent Africain aura désormais plus de sept représentants à la coupe de monde au lieu de cinq comme c'est le cas actuellement.

En effet, depuis l’annonce de l'élargissement de la Coupe du monde de football à 48 équipes, le sujet fait des gorges chaudes sur le sol africain, et lorsque débutait le 21 février à Johannesburg, sa tournée africaine, le patron de la FIFA en amplement discuté dans le cadre d'une assise avec les présidents de Fédérations africaines, cette question a remarquablement polarisé l'attention; il en ressortait clairement que l'Afrique souhaite avoir dix places au Mondiale dès 2026 .

C'est donc au cours de cette même tournée africaine que Gianni Infatino se fend de cette décision d'attribuer plus de places à

l'Afrique au Mondiale 2026. Le patron de l'instance faitière du football mondial veut profiter de ce voyage pour en discuter avec les 54 présidents de fédérations africaines de football afin d’harmoniser leurs positions.S'il est sûr que l'Afrique aura désormais plus de 5 places à la coupe du monde, rien ne filtre sur le nombre exact de pays africains qui seront autorisés à disputer la phase finale du Mondial à partir de l'édition de 2026. En attendant d'y voir plus claire, en filigrane de cette mutation annoncée, les Africains qui se sont toujours considérés comme sous représentés dans ce rendez-vous qui regroupe tous les quatre ans les meilleures nations de football au monde ont d'ores et déjà une raison peu proue suffisante de se requinquer.