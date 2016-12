Cameroun - Médias: Grève annoncée des journalistes pour janvier 2017

« 23 mois, 13 mois, 7 mois, 4 mois, 3 mois de salaires impayés ici et là, pas d’inscription à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) pour les uns, pas de cotisations sociales pour les autres », « La presse au Cameroun est un État de non-droit. Beaucoup de patrons de presse n’ont jamais vu le Code du travail. Ils ne savent pas qu’il y a une convention collective. Question: De quoi vivent des journalistes qui n’ont ni salaires ni frais de reportage ? Que dit l’État ? Et le public ? Qu’en pensent les journalistes et les travailleurs des médias ? » Le président du Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC) n'y va pas du dos de la cuillère pour exprimer son ras-le-bol, c'est à l'appui d'un communiqué rendu public ce 29 Décembre 2016, que Denis Nkwebo appel les journalistes à laisser éclater leur colère. L'annonce s'ouvre

par une phrase forte: « Les journalistes ont été attaqués, ils vont réagir ! » ceci dès le 02 janvier 2017, par le moyen d'une grève perlée, apprend-t-on entre les lignes de la note.Pour cet arrêt de travail qui prendra la suite de plusieurs mouvements sociaux dans les entreprises de presse, le rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour, indique au non du bureau exécutif national du SNJC, que « le moment est idoine » avant d'ajouter que ses camarades et lui sont « préparés à toutes éventualités » . Le journaliste se consterne du fait que son syndicat ne connaisse pas l'assentiment de nombre de ses confrères qu’il dit instrumentalisés. Mais outre cette indifférence de certains Hommes de la plume qu’il qualifie de « bourreaux de la presse », il indique que l’association est d’ores-et-déjà encline à des attaques et piques diverses pour avoir soulevé « ce problème ».Il se résume par un « Message du SNJC à ces patrons de presse qui étalent leur fortune en public et maintiennent les travailleurs en état d’esclavage: les journalistes ne sont plus des cordonniers mal chaussés, empêchés de crier pour dénoncer l’oppression ». Pour corroborer l’assertion, il martèle que rien ne va réfréner la machine du SNJC dans cette initiative, à part l'acquittement par des patrons de presse à leurs personnels de plusieurs obligations à l’instar du paiement des arriérés de salaires, des conditions de travail décentes et l’affiliation suivie des cotisations effectives à la CNPS.