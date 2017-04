Destination touristique: Comprendre le mauvais classement du Cameroun

Pour quoi le Cameroun fait partie des derniers pays au monde en matière de tourisme malgré son potentiel ? Le pays a pourtant franchi le cap de 500 000 touristes en 2011, selon la norme l'Organisation mondiale du tourisme. Le Forum économique mondial (WEF) note que le Cameroun a davantage mal dans le secteur de la sécurité. Le pays est classé 110è sur 136. Les troubles sociaux et le terrorisme y sont pour beaucoup. En effet, il suffit de scruter comment certains pays présentent le Cameroun, pour comprendre combien le mal est profond. Au 14 mars 2017, par exemple, un pays comme la France a présenté un tableau noir. Le quai d’Orsay martèle qu’en raison de tensions dans les régions anglophones du Cameroun (Nord-ouest, Sud-ouest), il est recommandé aux voyageurs devant se rendre dans cette zone d’éviter les rassemblements et de ne pas sortir la nuit. Par ailleurs, en

cas de grève générale (« ghost towns »), il convient de s’abstenir de circuler dans les villes - notamment Bamenda, Buea, Limbe, Kumba. De manière générale, il convient d’être particulièrement vigilant et de respecter strictement les recommandations de sécurité, notamment les conseils de restrictions aux déplacements dans les zones classées en orange et dans les zones classées en rouge. La diplomatie française ajoute que, les tentatives d’attentatssuicides dans des localités de l’Extrême-Nord proches de la frontière nigériane se poursuivent et le risque d’enlèvement est très fort dans l’ensemble de la région de l’Extrême-Nord. Des enlèvements sont également perpétrés dans les régions de l’Adamaoua et du Nord à proximité de la frontière avec la RCA et le Tchad. Il est recommandé d’observer la plus grande vigilance sur l’ensemble du territoire du pays, y compris dans les deux grandes villes Douala et Yaoundé, et d’éviter les lieux de rassemblements. Il est également important d’être muni de vos papiers d’identité, en raison de la multiplication des contrôles. La plus extrême vigilance est recommandée en cas de déplacement dans des zones isolées. Le Cameroun souffre aussi de son ouverture au monde. Le Forum économique mondial note que la délivrance des visas reste problématique (129è). Idem pour la facilité de faire des affaires (102è). Les infrastructures aéroportuaires restent très pauvres (127è).