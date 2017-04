Cameroun : La date du déroulement des examens du GCE décalée de deux semaines

A la faveur d’une décision du Ministre de l'Enseignement Secondaire(MINESEC) rendue public ce 30 mars 2017, les examens du General Certificate of Education initialement prévus débuter dès la fin du mois de mai ne pourront commencer qu’en juin 2017 pour plus d’une raison.

C’est probablement le 07 juin 2017 que débuteront les évaluations pour les examens du GCE Board comptant pour l’année scolaire 2016-2017, tant avant l’annonce faite par Ernest NGALLE BIBEHE MASSENA, ces tests étaient censés être entamés le 22 mai 2017. Si le ministre indique que les dates de déroulement des examens et concours officiels de la session 2017 relevant de l’Office du Baccalauréat du Cameroun ainsi que de la direction des examens des concours et de la certification restent inchangées, il précise à l’intention du public que la date limite pour l’inscription dans tous les concours de la session est fixée au 15 avril 2017. Nouveau report donc pour la date limite de dépôt des dossiers du General Certificate of Education dont le dernier ajournement s’est expiré le 20 mars passé.

Les raisons de ces modifications ont également été évoquées par le ministre. Durant les deux semaines sur lesquelles s’étalent

d’accoutumée les congés de pâques, les élèves devant passer les examens du GCE dans les régions du nord ouest et du sud ouest vont suivre des séances intenses de formation dont l’entame est prévue pour le lundi 03 avril 2017. Ces phases d’entrainements placés sous la supervision des inspecteurs pédagogiques régionaux, auront pour cadre les établissements scolaires respectifs des candidats et vont se solder par un examen blanc à l’issue duquel les meilleurs élèves vont se voir concéder des gratifications.En prenant cette décision, le Ministre de l'Enseignement Secondaire entend permettre aux élèves des régions du Nord ouest du Sud ouest dont le parcours s’est vu interrompre par la crise observée dans les régions anglophones de passablement se rattraper, c’est surtout une main tendue à ceux des parents et élèves qui trainent encore le pas parce qu’ habités par le doute, étant donné que conjointement avec ces séances de remise à niveau , des candidats pourront encore déposer leurs dossiers de candidature. Le ministre a par ailleurs exigé entre les lignes de son annonce que tous les enseignants se rendent disponibles pendant toute la période que va durer le processus.