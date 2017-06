Cameroun: 19,6 milliards pour booster l'agriculture camerounaise

Le présent financement accompagnera le développement des activités du PNDP dans sa phase III. Il va permettre de faire du secteur rural dans les zones d’interventions, un important moteur de l’économie nationale comme l’explique le directeur régional de l’AFD, Christian Yoka « Cette aide va se matérialiser sur le terrain par le renforcement de la capacité des communes d’une part et ensuite par la réalisation d’infrastructures économiques sur le volet agropastoral qui est un rayon essentiel pour les régions du Nord et de l’Est qui sont les cibles majeures ». Il s’agira de manière concrète d’améliorer les infrastructures et services agropastoraux pour le désenclavement et le développement économique des territoires des communes. De renforcer les capacités des acteurs, de définir et déployer une nouvelle approche de la planification territoriale, enfin d’appuyer les acquis déjà obtenus avec le PNDP. Le Programme national de développement participatif (PNDP) dont la troisième phase

bénéficie de l’appui du 11ième FED, est l’un des cadres opérationnels de la Stratégie pour la croissance et l’Emploi mis en place par le gouvernement camerounais, avec l’aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Ceci pour donner aux collectivités territoriales décentralisées les compétences et les moyens nécessaires leur permettant de mettre en place des conditions et des opportunités de création de richesses et d’emplois pour les jeunes. Il concerne les départements du Diamaré, du Mayo Kani et Mayo Danay dans l’Extrême-Nord. Bénoué, Faro, Mayo Rey et Mayo Louti dans le Nord. Les départements de la Vina et Mbéré dans l’Adamaoua et enfin ceux de la Kadey, du Haut Nyong du Lom et Djérème, et de la Boumba et Ngoko dans l’Est Cameroun. Le volet agropastoral du PNDP, dit « PNDP-Agropastoral », est financé à hauteur de 30 millions d’euros sur le 11ième Fonds européen de développement et sera mis en œuvre à travers une convocation de délégation signée entre la Commission européenne et l’AFD. Les défis de stabilité et les enjeux socio-économiques du septentrion et de l’Est Cameroun sont importants. Ces régions sont les plus atteintes par les crises en RCA et dans le Nord du Nigéria, notamment par une concentration importante de populations réfugiées et de déplacés internes. Dans ce contexte il attendu que le PNDP agropastoral puisse contribuer à faire la transition entre l’aide humanitaire et le développement durable dans ces régions. Pour sa directrice Marie Madeleine Nga, c’est une bonne initiative : «cette subvention va nous permettre de ne plus seulement intervenir sur des secteurs mais aussi sur des bassins de production. Cela sur la base des filières compétitives qui seront identifiées au préalable ». Le PNDP-Agropastoral vise donc directement à améliorer les conditions de vie des populations les moins favorisées du Cameroun.