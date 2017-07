Cameroun - Nécrologie: Il s'appelait Philippe Menye me Mve

Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, Philippe Menye me Mve, 80 ans (il les aurait eu le 12 juillet prochain), est décédé samedi dernier à Paris des suites d’une longue maladie. Nommé ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense le 19 septembre 1996, il quitte le gouvernement le 7 décembre 1997. L’homme aura auparavant passé de longues années dans le commandement territorial. Premier adjoint préfectoral de Mfou, il sillonne ensuite les départements du Nkam, du Dja-et-Lobo, du Haut-Nkam, du Moungo, du Mayo-Tsanaga et du Mfoundi comme préfet. Il quitte la ville de Yaoundé pour Bafoussam où il est nommé gouverneur de l’ex-province de l’Ouest le 10 janvier 1992. Il y reste quatre années. Le 19 septembre 1996, Philippe Menye me Mve revient à Yaoundé à la faveur d’un remaniement ministériel. Il est alors appelé à occuper les fonctions de ministre délégué à la présidence

chargé de la Défense. Il y reste jusqu’au 7 décembre 1997. Il continue de mettre son expérience à la disposition de ses compatriotes dont il contribue à la formation à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), une institution qu’il avait lui-même intégrée en 1968. Il aura également fréquenté l’Institut international d’administration publique (IIAP) de Paris. Originaire de Nyabizan dans le département de la Vallée-du-Ntem.