Cameroun - Monnaie electronique: Les banques veulent reprendre la main

Le secteur financier traverse une révolution numérique inédite, au regard des innovations technologiques qui se succèdent et la pression des Fintech. Ces entreprises qui proposent des solutions technologiques sont venues glaner des parts dans un secteur jadis réservé aux banques à travers des outils comme le mobile money. Ce qui pousse les professionnels à innover pour pouvoir subsister. C’est ainsi que les banques ont multiplié des innovations ces derniers temps. C’est le cas d’Ecobank qui propose des solutions destinées aux particuliers et aux entreprises, à l’instar du Mastercard QR Code qui consiste pour un marchand détenteur d’un compte à la Banque de posséder une carte qui lui permettra d’encaisser les fonds pour un client détenteur également d’un compte à Ecobank depuis son mobile. Le marchand présente au client une carte sur laquelle le client pointe son téléphone et à partir de cette image il page la marchandise. Autre solution,

Ecobank Omni, une application qui permet aux entreprises de faire des paiements de manière automatique. Il faut ajouter la solution de e-commerce qui permet aux entreprises spécialisées dans la vente en ligne de pouvoir encaisser les fonds, les clients qui payent doivent être détentrices de cartes Visa ou Mastercard. Les banques investissent ainsi activement dans des applications portables tous-services qui permettent aux consommateurs d’accomplir pratiquement tous les types d’activités financières tout en restant mobiles. En plus des services bancaires en ligne tels que les virements, les paiements par carte de débit et de crédit, et les transactions Paypal, ces applications assistent l’utilisateur dans sa gestion ou la planification financière, explique Guizela Moukam Yonga, consultant multi-banking à la Deutsche Bank. L’application personnelle peut ainsi collecter des informations en temps réel de tous les comptes et des cartes de crédit de l’utilisateur et donner un aperçu en direct de la fortune nette de l’utilisateur. Elle peut également avertir l’utilisateur s’il est sur le point de dépasser le seuil de dépenses qu’il s’est préalablement fixé ou d’enfreindre des limites budgétaires, précise la consultante. Des services bancaires qui s’appuient sur des processus numériques de bout en bout (e-process). Ils peuvent être fournis aux clients par le biais de différents canaux (internet, téléphone, distributeur automatique). Face à la percée des Fintech, les professionnels du secteur bancaire veulent garder la main. C’est ce qui justifie la tenue la semaine dernière à Yaoundé d’un forum sous le thème « le secteur financier africain à l’ère du digital ». C’est à l’initiative de Business intelligence Agency, une association de Camerounais de la diaspora basés en Allemagne et exerçants dans des grandes banques européennes. Une plateforme qui a permis de débattre sur les différents enjeux des innovations dans le domaine bancaire. Selon Clovis Njontié, président de l’association Business Intelligence Agency et Vice-président Risk Deutsche Bank, la numérisation oblige les établissements financiers à revoir leurs modèles d’affaires pour attirer et fidéliser les clients de plus en plus influencés par le monde numérique. Comprendre entièrement le client, prendre les bonnes décisions et mettre en œuvre à temps les stratégies correspondantes deviennent cruciaux pour la survie à long terme des banques africaines, explique-t-il. Ceci compte tenu de la conjoncture économique actuelle caractérisée par des marchés en perpétuel changement, des clients de plus en plus exigeants avec des comportements ondoyants et une âpre concurrence.