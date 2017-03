Cameroun : Joseph Charles DOUMBA n'est plus

L'ancien (le tout premier) Ministre de l'information et de la Culture et cadre du régime actuel a tiré sa révérence ce 05 mars 2017 à l'Hôpital Général de Yaoundé.

Il était âgé de 81 ans, il n'en aura pas plus, la maladie a eu raison de Joseph Charles DOUMBA après qu'il ait passé pas mal de temps dans la tourmente. C'est entre les murs de l'Hôpital Général de Yaoundé que celui qu'on appelait le "blanc de l’Est" entame son tout dernier voyage. C'est un militant engagé que perd le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, il est des plus remarquables car le disparu a eu l'honneur d'en être le Secrétaire Général pendant quatorze années (1992-2003), sa particularité aura été d'avoir occupé de hautes fonctions entre deux ères politiques. On se souvient qu'en 1974 sous le régime d'Ahmadou AHIDJO c'est Joseph Charles DOUMBA qui inaugure le poste de Ministre de l'information et de la culture. Sous le régime de Paul BIYA, il se voit porter au poste de secrétaire Général du parti le 10 mars 1992 ; si son état de

santé aura été fragile pendant une bonne période de son mandat, de vives rumeurs en avaient pressenti sa démission en 2003, mais c'est finalement en juillet 2006, alors que son état de santé devient de plus en plus préoccupant que René Emmanuel SADI prend sa suite à la faveur d'un décret présidentiel. Joseph DOUMBA est conjointement nommé Ambassadeur itinérant à la Présidence de la République. Le politicien s'en va mais on pleurera aussi le départ de l'homme des lettres au style singulier. L'illustre avait à son actif toute une mosaïque d'œuvres littéraires au rang des desquelles ont peut citer entre autres "être au carrefour", "Monsieur le maire: lettre ouverte", "sauts de puce".Né le 02 février 1936, il a tiré sa révérence ce 05 mars 2017 mais les fresques de sa vie sont si frappantes et remarquables qu'on n'oubliera pas Joseph Charles DOUNGA, d'aussi tôt, si on y arrive....