Cameroun - Douala: Vente d'ovules à la clinique de l'Odyssée

Au moment où il arrive à la clinique de l’Odysée hier à 14h, M. Evouna Bessong Roger, père de Charlène Irène Ayaba Evouna âgée de 23 ans, est visiblement fatigué. Ce dernier, dont la fille est internée dans cette clinique spécialisée dans l’assistance médicale à la procréation depuis six jours, a tout de même un brin de satisfaction quant à l’état de sa fille. «Sa situation semble s’améliorer. Son ventre est en train de baisser. Si je n’avais pas porté plainte, on n’aurait pas convenablement pris soin de ma fille», note ce quinquagénaire. Ce dernier dit avoir porté plainte à la légion de gendarmerie de Bonanjo pour «trafic d’organes». C’est que, Charlène Irène Ayaba Efouna est internée dans cette clinique depuis vendredi 17 mars 2017, à la suite d’une opération en vue de la vente de ses ovules qui s’est compliquée. Les faits remontent à la semaine dernière où,

conseillée par une amie, Charlène Irène Ayaba Efouna s’est rendue à la clinique de l’Odysée afin de se faire extraire les ovules contre la somme de 250 000Fcfa. Sur le coup, tout se passe bien. Mais, quelques jours après sa sortie, elle aura des malaises, constipations et ballonnement du ventre. «Son amie avait l’habitude de le faire et elle l’a convaincue de faire de même. On lui a fait des injections pour lui extraire quelque chose du ventre. Lorsqu’elle retourne à la clinique vendredi à la suite des complications, on lui dira que c’est un mal qui va passer, que cela arrive souvent à des organismes qui ne sont pas solides. On va lui demander de ne pas dire à ses parents et que le problème va être résolu. Elle sera internée sans qu’aucun membre de sa famille ne soit informé», explique le cousin de la jeune fille, qui a été alerté par cette dernière dimanche dernier. C’est ce cousin qui va à son tour informer le père de la victime lundi. A la clinique du Dr Ernestine Gwet Bell, c’est une fin de non recevoir qui a été servie au journaliste. Cependant, au cours des échanges entre le gendarme en charge de l’enquête et le Dr Ernestine Gwet Bell, cette dernière, confie le père de la victime, soutiendra que Charlène Irène s’est rendue dans cette clinique parce qu’elle avait un kyste. Ce qui, d’après la famille, n’est pas vrai. «La dernière fois que je l’ai vue à la maison, elle m’a dit qu’elle est constipée et cela m’a inquiété. Depuis le 17 mars, elle a disparu de la maison et c’est le 20 que je la retrouve dans cette clinique. Ma fille ne m’a jamais dit qu’elle est malade. Elle reçoit beaucoup de perfusions depuis qu’elle est internée. Je veux qu’on me remette tout ce qu’on a enlevé sur ma fille. Elle n’avait pas de dossier médical. On m’a bloqué à la porte, avec l’enquêteur, pendant plus d’une heure», dénonce Evouna Bessong Roger.