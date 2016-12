Cameroun: Le gouvernement accède à la première revendication des syndicats anglophones

Au pas de course. Dans une lettre adressée aux délégués régionaux le lundi 19 décembre 2016, Ernest Massena Ngalle Bibehe prescrit : « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire tenir dans les 48 heures, la liste des personnels enseignants anglophones (titulaires du Gce) en service dans les établissements du sous-système francophone, et celle des enseignants francophones (titulaires du Baccalauréat) en service dans les établissements scolaire du sous-système anglophone de votre ressort de compétence ». 237online.com Pour ne pas laisser d’illusion sur la nature de l’opération dont le caractère urgent est ressenti sur le terrain à travers les nombreux appels de la hiérarchie, il précise : « Ces derniers doivent impérativement être assortis des propositions de redéploiement desdits enseignants dans des structures adéquates ».



Effet boomerang

L’on se souvient que les syndicats anglophones, qui ont appelé à la grève illimitée qui a dégénéré, avaient posé

comme préalable à d’autres négociations avec le gouvernement « le retrait immédiat des salles de classe de tous les professeurs », qui selon eux, contribue à la « francophonisation » du sous-système anglo-saxon d’éducation. Tout indique qu’ils seront satisfaits. Sauf qu’ils n’avaient pas pensé qu’on pourrait faire la même chose à leurs confrères anglophones qui travaillent dans les établissements francophones. Des enseignants anglophones exerçant dans la zone francophone ont en effet été pris de panique lorsqu’ils ont découvert l’instruction ministérielle sur les réseaux sociaux. « Beaucoup d’entre eux ont été formés dans des disciplines qui ne sont pas enseignées dans les lycées francophones, comme Economics ou Philosophy. Les enseignants de cette deuxième discipline escroquent d’ailleurs l’Etat puisqu’elle est simplement optionnelle. Les programmes du Gce n’obligent pas les candidats à la choisir et ils ont rarement 8h de cours par semaine, au lieu de 18 », explique un inspecteur de pédagogie en service dans le Nord-Ouest. « Lorsque le poste d’affectation leur sied, ils préfèrent s’éterniser là, puisqu’ils sont par ailleurs sous-employés et n’acceptent pas pour la plupart d’être recyclés dans des disciplines où le besoin est important », explique l’expert. Pour leur part, les volontaires étaient généralement reconvertis en professeurs d’anglais. « Dans la perspective du recrutement spécial de 1.000 enseignants des disciplines scientifiques et techniques autorisé par le Chef de l’Etat, vous voudrez bien me transmettre, dans les meilleurs délais, la liste des besoins en personnels dans les disciplines concernées, ainsi que les postes de travail vacants susceptibles d’être ouverts au titre dudit recrutement », ajoute Ernest Ngalle Bibehe. A l’heure où les syndicats se battent pour l’intégration des premiers professeurs contractuels, d’autres sont en cours de recrutement.