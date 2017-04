Investissements: Le Cameroun multiplie des offensives à l'étranger

Italie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Turquie, Nigeria, Afrique du Sud, Brésil, Inde, etc. Ce sont là quelques pays que le Cameroun courtise assidûment depuis quelques années, dans l’optique de les convaincre à venir investir au Cameroun. Après sa rencontre avec le patronat italien, le 22 mars 2017 à Rome, la Russie est dans la ligne de mire pour, apprend-on, rallonger la liste des pays ciblés. Et, évidemment, le maître d’orchestre de ce tout ce déploiement du Cameroun à l’international, n’est autre que le président de la République, Paul Biya. En marge de sa visite officielle en Italie, le président camerounais a invité les acteurs économiques italiens à venir investir au Cameroun, tout en vantant les atouts de son pays. Mais bien avant sa rencontre avec le patronat italien, il avait déjà rencontré les hommes d’affaires américains, le 31 juillet 2014 à la veille du Sommet USA-Afrique, et les français à

Paris en 2013. Au forum économique de Paris, fin janvier et début février 2013, le président camerounais avait appelé à une présence accrue d’acteurs économiques français au Cameroun. Tout en promettant d’accélérer les réformes aux fins d’améliorer davantage l’environnement des affaires. Les lenteurs administratives et des fléaux comme la corruption sont pour beaucoup dans la faible attractivité du pays. Paul Biya avait annoncé, dans la foulée, une nouvelle loi sur la pratique des affaires. Promesse qui sera tenue le 18 avril 2013, via la loi fixant les incitations à l’investissement privé au Cameroun. Même si les réformes s’accélèrent, le gouvernement camerounais semble convaincu qu’il faut continuer avec les opérations de charme à l’étranger. La récente rencontre de Paul Biya avec le patronat italien à Rome, en est parfaite une illustration. Toutefois, un flashback rapide sur les actions menées par l’Etat ces dernières à l’effet d’attirer les investisseurs au Cameroun permet de voir que c’est depuis le début des années 2000 que Yaoundé a fait de la quête des investissements étrangers, son affaire. Aux investisseurs américains, lors de sa participation au Sommet Etats-Unis/Afrique, du 04 au 06 août 2014, le président Paul Biya n’avait qu’une seule phrase à la bouche. « C’est le moment d’investir au Cameroun ! », avait-il lancé, précisant que cela peut se faire à travers l’établissement des joint-ventures ou en installant « leurs propres entreprises dans des zones économiques aménagées et viabilisées ». En tout cas, « vous y bénéficierez des mesures d’accompagnement », avait rassuré Paul Biya, non sans vanter les avantages qu’offre son pays. En mars 2013, le président camerounais, alors en visite officielle en Turquie, du temps du président Abdullah Gul, rencontre plus de 500 investisseurs turcs, pendant le forum économique Cameroun-Turquie. En juillet 2011, et alors que les militants de son parti (le RDPC) attendent de lui qu’il convoque le congrès du parti, le président camerounais décide plutôt d’aller en Chine. Un pays émergent, ayant à l’époque déjà bénéficié de l’essentiel des contrats d’exécution des projets structurants. Paul Biya, était alors reçu par son homologue chinois, Hu Jintao. Un voyage qui va une fois de plus se caractériser par la signature de contrats d’affaires entre les deux pays. Alors que les fruits de ses multiples offensives sont repérables à travers les villes et campagnes du pays, l’élan ne semble pas s’estomper. Une autre visite du président Biya pour la Chine, est d’ailleurs annoncée depuis mars dernier. L’objectif du gouvernement n’a, apprend-on, pas changé : attirer davantage d’investisseurs, comme ceux du Nigeria, Afrique du Sud, Maroc, ou l’Inde.