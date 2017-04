Alpha CONDE à Hollande : « Il est important que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains»

Ce n’est pas que le discours du président de la guinée qu’a écouté François HOLLANDE ce mardi, c’est surtout celui du président de l’UA. Alpha Condé sinon l’Afrique réitère derechef réitéré sa volonté de prendre en main son destin sans injonction de la métropole. «Les Africains sont très reconnaissants au président Hollande pour tout ce qu’il a fait pour l’Afrique […] Il est important que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains», pour le citer ad litteram. A lui d’ajouter qu’«Il faut qu’on accepte que l’Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr il y a les principes universels de la démocratie mais il faut qu’on cesse de prendre l’Afrique comme un seul Etat, il y a beaucoup d’Etats avec des réalités différentes» ; un message qu’a écouté avec beaucoup d’attention le président français.

Il faut croire que le successeur d’Idriss DEBY

se fait le chantre de cette INDEPENDANCE tant attendue de l’Afrique, tant on se rappelle qu’à l’occasion de la Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique tenue le 29 mars dernier 2017, il s’est fendu d’une déclaration similaire. « Nous sommes encore trop attachés à la puissance coloniale. Il faut couper le cordon ombilical ». Le président guinéen a également fustigé la relation qu’entretiennent l’Union européenne et l’Union africaine devant des délégations venues d’Afrique (Tchad, Togo, Sénégal, Gabon, Afrique du Sud, Tanzanie), d’Asie (Chine, Indonésie, Malaisie, Vietnam) et d’Amérique du Sud (Brésil, Chili, Colombie) dont il attend indubitablement une action. Autrement dit d’apporter chacun leur pierre à cet édifice qu’il veut bâtir.La solennité et l’enthousiasme qui ont décoré l’adresse d’Alpha CONDE à François HOLLANDE n’occultent en rien le fait que tout semble à refaire dans ce sens, tant le cadre français s’apprête à céder son fauteuil à l’un des aspirants à la présidentielle prévue se tenir dans quelques semaines.