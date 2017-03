Cameroun: La grève des enseignants se poursuit à Yaoundé

Il est 9h ce 28 mars lorsque Georges T., professeur de mathématiques au lycée de Ngoa-Ekellé, est rejoint par ses collègues devant les locaux du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) à Yaoundé. Ces derniers ont décidé de poursuivre devant ce ministère la grève qui a débuté la veille sur les marches du ministère des Finances (Minfi). Encore une fois, le choix de ce site n’est pas fortuit. «Nous avons déjà discuté avec les responsables du ministère des Finances et ceux des Enseignements secondaires (Minesec). Seuls les dirigeants de ce département ministériel ne nous ont pas encore écoutés», explique un des grévistes. Plus calmes et organisés, les grévistes discutent paisiblement. En moins de quarante minutes, l’entrée principale dudit ministère est noire de monde. Au milieu des enseignants, les commerçants profitent de la forte chaleur pour faire de bonnes affaires. «J’ai déjà vendu plus de

cinquante sachets d’eau depuis le matin», se réjouit un jeune homme en détachant un nouveau paquet contenant sa marchandise. Parmi les grévistes, de petits groupes de discussions se forment, le sujet de conversation est le même : la tripartite qui devrait se tenir à 15h30min entre plusieurs départements ministériels. «Nos leaders doivent s’entretenir aujourd’hui avec le Minesec, le Minefopra et le Minfi», confie un des membres du Collectif des enseignants indignés du Cameroun. «C’est l’issue de cette réunion qui nous permettra de lever ou pas le mot d’ordre de grève», conclut ce dernier.Les multiples réunions qui se sont tenues lundi dernier n’auront fait qu’attiser le mécontentement de ces diplômés des Ecoles normales supérieures et de l’enseignement technique. «Le Minesec a essayé de nous convaincre d’attendre la fin du mois pour percevoir notre argent. Chose que nous avons immédiatement refusée. Nous ne voulons plus attendre», fulmine Jacques Bessala, leader du collectif. «Nous ne voulons pas non plus de l’évaluation au cas par cas, qui a également été évoqué lors de la réunion d’hier», conclut ce dernier. 15h30. C’est l’heure de vérité. Comme un seul homme, les grévistes et les policiers quittent le Minfopra. Direction, ministère des Finances, où est censée se dérouler la rencontre. Ceci, sous le regard approbateur de quelques usagers de la route, qui ne manquent pas de leur témoigner de leur sympathie. «Votre demande est légitime. Continuez», crie un jeune homme assis à l’avant d’un taxi. Une fois devant l’entrée principale du Minfi, les grévistes reprennent leurs places sur les marches dudit ministère. Les leaders, eux, se pressent pour rejoindre les ministres qui les ont précédés dans le secrétariat général du Minfi. Au moment ou nous mettions sous presse, les négociations entre ces grévistes et les responsables des différents ministres étaient encore en cours.