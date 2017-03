Cameroun : Hugo BROOS aligne CHOUPO MOTING et ZAMBO ANGUISSA

Sur la liste des 23 joueurs convoqués pour les matches Cameroun-Tunisie du 24 mars à Monastir et Cameroun-Guinée Conakry du 28 mars à Bruxelles, figurent les noms de ces deux athlètes qui avaient boudé la sélection nationale à l'aube de la CAN Gabon 2017.

Hugo Broos a pourtant été clair au soir de la CAN 2017 « L’initiative ne va plus venir de mon côté, la balle est dans leur camp ». C'est à se demander si L'entraîneur sélectionneur de l’équipe nationale camerounaise a fait machine arrière ou alors si CHOUPO MOTING et ZAMBO ANGUISSA ont tendu la main à cette équipe fanion qu'ils avaient tourné en dérision au profit de leurs clubs. Rien ne filtre dans ce sens. Ils sont d'ores déjà du banc de touche camerounais et devront à coup sûr descendre dans l'arène les 24 et 28 mars pour corroborer la pertinence de ce choix porté sur eux, car s'ils sont les deux d'entre les déserteurs à avoir été appelés, on note l'absence de quelques footballeurs qui ont brillé de leur présence à la CAN Gabon 2017 .

Outre l'absence de Nicolas Nkoulou qui s'explique par l'annonce récente de sa

retraite internationale en début de cette semaine, on remarque que Clinton NJIE, Sébastien SIANI, Georges MBOKWE, NDIP TAMBE, Joseph Jonathan GWEM, Edgard SALLI n'ont pas été convoqués pour des raisons que l'on ignore. Le technicien belge a à l'occasion injecté du sang neuf au sein de la tanière. Tchamba Duplex et Leuko Serge, tous deux de troisième division intègrent l'équipe tout comme Moumi Ngamaleu qui évolut en deuxième division.Les matches Cameroun-Tunisie du 24 mars à Monastir et Cameroun-Guinée Conakry du 28 mars à Bruxelles servent pour les 23 lions sélectionnés, de rencontres préparatoires à la coupe des confédérations de juin prochain qui ne s'annonce pas facile pour les champions d'Afrique. Les poulains d'Hugo BROOS seront en effet aux prises avec l'Allemagne, la Chine, l'Australie, nations antagoniques de la poule B.1. Ondoa Fabrice (FC Séville)2. Jules Goda (Ajaccio)3. Pouaty Moïse (Union de Douala)4. Ngadeu Ngadjui Michel (Slavia Prague)5. Teikeu Adolphe (FC Sochaux)6. Mabouka Massoussi(MSK Zilina)7. Oyongo Bitolo (Impact Monréal)8. Djettei Mohamed (Gymnastic Taragones)9. Fai Collins (Standard de Liège)10. Leuko Serge (CD Lugo)11. Djoum Suitchuin Giles Arnaud (FC Hearts)12. Zambo Anguissa (Olympique de Marseille)13. Boya Frank (TSV Munich 1860)14. Mandjeck Georges (FC Metz)15. Moukandjo Benjamin (FC Lorient)16. Zoua Jacques (Kaiserslautern FC)17. Choupo Moting (FC Schalke 04)18. Aboubakar Vincent (FC Besiktas)19. Toko Ekambi Karl (FC Angers)20. Bassogog Christian (Henan Jianye FC)21. Moumi Ngamaleu (SC Rheindorf Altach)22. Tchamba Duplex (TAD Sport Academy)23. Jih Kalvin (Alcobendas Levitt)