Affaire Mgr Bala: la lettre du directeur de la police judiciaire à l'administrateur apostolique du diocèse de Bafia

En date du 12 juillet dernier, par correspondance N° 000915 cosignée par le directeur de la police judiciaire le commissaire divisionnaire Dili Jacques et le chef du service central des recherches judiciaires, le lieutenant-colonel Kaole Aleokol. Les responsables chargés de l’enquête portant sur la mort de l’ancien évêque de Bafia, ont voulu mettre la dépouille du défunt, à la disposition de l’église, pour les modalités d’enterrement.

En parcourant la note d’une page, il est clairement écrit : « Suite aux autopsies pratiquées sur le corps de Mgr Bala, nous avons informé le 04 juillet 2017, le vicaire général du diocèse de Bafia, de ce que la dépouille mortuaire de l’intéressé était mise à la disposition du clergé catholique pour inhumation ».

Et plus loin, poursuit la lettre : « Par la présente, nous tenons à vous le rappeler et vous invitons en conséquence, à bien vouloir prendre les dispositions qui ». C’est d’ailleurs en application des recommandations de cette correspondance que des officiers de police judiciaire étaient partis de Yaoundé le jeudi 13 juillet dernier, dans l’optique de faire décharger la dépouille du prélat décédé. En l’absence du curé de la cathédrale Saint-Sébastien martyr de Bafia, l’abbé Jean-Aimé Amougou, ces derniers ont tenté en vain, de persuader un prêtre présent, de signer le document y afférent.



L’intégralité du communiqué de l’abbé Jean-aimé Amougou

“Le curé de la Cathédrale Saint Sébastien (martyr) de Bafia met en garde ces individus se présentant comme officiers supérieurs de la Police judiciaire camerounaise qui, en son absence hier, ont tenté par des manœuvres déloyales et intimidatrices de faire signer une décharge de réception du corps de Mgr JMB BALA pour inhumation à un de ses vicaires, au nom de l’Administrateur apostolique du Diocèse.

Il appelle par le fait même tous les prêtres et tous les fidèles à la vigilance extrême, tout en attirant l’attention des forces de l’ordre camerounaises sur ces usurpations scandaleuses! Il promet par conséquent une colère et une sanction divines proportionnelles à tout autre dérapage du genre pour quiconque s’y risquerait encore, jusqu’à la 4è génération!”



La rédaction