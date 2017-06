Cameroun : Emmanuel NDJERE nommé président du Tribunal Criminel Spécial

Le 07 juin 2017 est certainement une date qu’Emmanuel NDJERE marquera d’une pierre blanche. S’il devait la retenir comme la date à laquelle son ouvrage intitulé «Le Ministère Public ou Parquet» Tome I et II a été dévoilé au public, il retiendra d’ores et déjà que c’est ce jour même qu’il devient le président du Tribunal Criminel Spécial (TCS), à la faveur d’un décret du président de la République Paul BIYA. C’est sans doute la récompense d’un travail remarquable, car du haut du poste de Secrétaire Général du Ministre de la Communication qu’il occupe, c’est un magistrat de 4e grade dont le quotidien était jusque-là conjointement meublé d’activités euristiques et surtout de a dispensation de cours magistraux à l'École nationale de l'administration et de magistrature (ENAM). Il remplace Yap ABDOU, à ce poste depuis un peu moins de 5 ans, que le devoir appelle autre part. Le désormais ancien président

du Tribunal Criminel Spécial est porté à la fonction de Premier Avocat général près la Cour suprême en remplacement de Paul AYAH ABINE, qui a atteint la limite d’âge d’admission à la retraite.Nouveau départ donc pour la dernière-née des juridictions camerounaises(fonctionnelle depuis octobre 2012( ; c’est sous la présidence d’un nouvel homme, Emmanuel NDJERE, qu’elle va connaître de toutes les atteintes aux biens publics, lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs (50.000.000 F) CFA, entre autres infractions de détournements de deniers publics et connexes au sens du Code Pénal du 12 juillet 2017 et des Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun. Une reforme qui tient à la session du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a eu lieu ce 07 juin 2017 au palais de l’unité, et qui a donné lieu à plusieurs affectations et promotions avec un point d’honneur sur le rajeunissement du corps de la magistrature ; l’intégration des auditeurs de justice, diplômés de l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature (ENAM), des promotions 2015, 2016 et 2017 l’illustre à souhait.