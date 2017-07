Affaire express union-Mtn-Orange: Le Minpostel siffle la fin des hostilités

En date du 8 juin 2017, Express Union avait saisi par correspondance le ministre des Postes et télécommunications (Minpostel) pour « entorse à l’exploitation du service Express Union mobile money par l’opérateur MTN Cameroon ». En réparation du préjudice subi, le Minpostel dans une note datée du 11 juillet 2017 demande à l’Agence de régulation des télécommunications (ART) de prendre des dispositions pour amener les opérateurs à concession à intégrer désormais dans leur catalogue d’interconnexion, les offres d’accès aux codes USSD qui sont devenus aujourd’hui une infrastructure essentielle des télécommunications au service du développement de l’économie numérique. Dans le souci d’équité, le gouvernement entend ouvrir à beaucoup d’entreprises locales, l’accès aux codes USSD pour le développement de l’économie numérique, ce qui permettrait particulièrement à celles opérant dans la monnaie électronique d’avoir une relative autonomie vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile. Elle suggère également à Express Union de saisir l’instance

chargée de régler ce type de différend. « Je vous conseillerais de saisir le Comité de compétitivité pour entorse à l’exploitation du service Express Union mobile money que vous relevez dans votre requête », précise la note du Minpostel. A l’origine du contentieux, Express Union accuse les opérateurs de téléphonie mobile, MTN Cameroon et Orange Cameroun de pratiques anticoncurrentielles dans le transfert d’argent. Pour ce qui est de MTN Cameroon, en juin 2016, cette entreprise de téléphonie avait suspendu le menu *050#, notamment son option « 1 transfert ». Cette situation avait provoqué l’arrêt des transferts d’argent par les clients d’Express Union mobile money qui utilisaient le réseau MTN pour effectuer les transferts. A la suite des plaintes auprès de l’Agence de régulation des télécommunications et au tribunal de première instance de Yaoundé-Centre administratif, l’entreprise sud-africaine avait rétabli le code USSD *050#, le 02 février 2017. Selon une source, le 31 mai 2017 à la surprise générale, MTN Cameroon a à nouveau suspendu le menu du code USSD *050#. Pour ce qui est d’Orange Cameroun, le 21 juin 2017, elle a augmenté de plus de 600% le coût d’accès au portail USSD *050#, passant de 20 FCFA à 153 FCFA. Les frais d’accès à ce portail ont toujours été de 20 FCFA depuis 2014, correspondant au coût d’un SMS. Selon Express Union, cette augmentation démesurée des frais par l’opérateur Orange Cameroun a pour but de favoriser l’essor de son service au détriment du service Express Union mobile money, d’empêcher le développement des services de transfert d’argent et de paiement par Express Union mobile money et de décourager sa clientèle avec ce coût prohibitif.