Cameroun: Demission du DG adjoint de la Sodecoton

Martin Rémy Marie LePage n’est plus le directeur général adjoint de la Société de développement du coton (Sodecoton). Sa démission a été constatée par le conseil d’administration de la société réuni en session ordinaire. C’était « au terme d’actes reçus en dépôt pour authentification, le 11 juillet 2017 », souligne une annonce légale rendue publique par le géant de l’agro-alimentaire, publiée dans Le Cameroon tribune, édition de lundi dernier en kiosque.

Martin Rémy Marie Le Page a été nommé à ce poste depuis le 1er septembre 2015, au terme d’actes reçus en dépôt pour authentification, le 29 octobre 2015. Le DG adjoint avait remplacé Henri Clavier, qui avait démissionné le 1er janvier 2015 après huit ans de bons et loyaux services. A l'époque des faits, certaines sources affirmaient que son départ était causé par l'incompatibilité d’humeur avec le remplaçant d’Iya Mohamed, ancien directeur général de cette entreprise, qui purge

actuellement une peine de 15 ans de prison ferme pour malversation de la somme de 10,94 milliards de F CFA au préjudice de la société. Henri Clavier avait été rappelé à Paris par Geocoton, actionnaire de la Sodecoton auquel échoit le poste de DGA de cette entreprise parapublique camerounaise. La Sodecoton est une entreprise camerounaise publique mise en place pour gérer la filière coton. Son chiffre d’affaires était de 122,662 milliards de FCFA, contre 114 milliards de FCFA pour la dernière campagne cotonnière. Un objectif atteint grâce à un challenge visant à primer les distributeurs qui réalisent les meilleurs chiffres d’affaires. En ce qui concerne la production pour la campagne 2016-2017, elle culmine officiellement à 248 150 tonnes de coton graines, contre 258 000 tonnes produites lors de la campagne écoulée. Malgré cette légère baisse due au climat, indiquaient les responsables de l’entreprise au cours du dernier Salon Promote, les activités d’égrenage permettront,au final, d’obtenir un peu plus de fibres qu’au cours de la dernière campagne cotonnière. Soit 109 000 tonnes au total, contre 107 000 tonnes en 2015-2016. Quant aux activités de triturage, les chiffres prévisionnels indiquent elles beaucoup plus dynamiques au cours de la campagne courante, avec une production cumulée d’huile de coton et de soja projetée à 17 millions de litres, en hausse de 2 millions de litres par rapport à la dernière campagne.