Cameroun: CAN Cameroun 2019, les assurances de BIDOUNG NKPATT

C'est au palais des sports de Yaoundé que s'ouvre à 11h précise cette conférence à laquelle BIDOUNG NKPATT s'est arrêté de façon centimetrique sur chaque détail relatif à l'organisation de la CAN au Cameroun. Des 32 stades exigés par la Confédération africaine de Football (CAF) pour l'occasion (en 2016), 11sont déjà disponibles. Le seront également dans les délais raisonnables les 21 qui restent; dont 14 en cours de réhabilitation et 7 en construction. Aussi a-t-il indiqué que nombre d'hôtels présentes dans les villes de Yaoundé, Limbé et Douala sont en congruence avec les standards de la CAF et qu'il en est de même des hôpitaux(de références) dont les plateaux techniques sont à point. Pour délibérément taire tout soupçon d'un retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, qui serait proche, le patron des sports explique au fil de sa déclaration que loin d'avoir un rôle de répression, sinon la

qualité de deprogrammateurs, les émissaires de la CAF qui viendront au Cameroun seront davantage des collaborateurs qui ont en partage le souhait d'assister en janvier 2019 à une CAN réussie.Trouvez ci-dessous l'allocation du Ministre des sports Pierre Ismaël BIDOUNG NKWPATT"Je suis heureux de me retrouver parmi vous ce jour dans le cadre de ce point de presse relatif à l’état des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations masculine de football que notre pays abritera en 2019.Avant de continuer mon propos, permettez-moi de remercier Monsieur le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, pour toutes les dispositions idoines prises pour assurer la bonne organisation de cette activité. La collaboration dynamique entre nos deux départements ministériels réaffirme l’efficience de la solidarité gouvernementale prescrite par Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.Je voudrais également vous remercier, surtout vous féliciter, Femmes et hommes des médias, pour la forte mobilisation observée ce jour qui démontre le grand intérêt que vous accordez aux activités sportives en général et à celles qui touchent à la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations de football Cameroun 2019.- Premièrement, les enjeux et le contexte de l’organisation de la CAN Cameroun 2019 ;- Deuxièmement, la présentation du cahier de charges de la Confédération Africaine de football, notamment en ce qui concerne les différentes infrastructures ;- Troisièmement, l’état des travaux de construction ou de réhabilitation desdites infrastructures ;- Une conclusionEn ce qui concerne les enjeux et le contexte, je voudrais rappeler que le sport dans notre pays est l’une des activités majeures au centre des préoccupations du Gouvernement. Car, les victoires sportives concourent à faire vibrer la fibre patriotique des citoyens et à renforcer l’adhésion populaire à l’idéal commun qui est celui d’un Cameroun qui gagne.C’est pour cela que le Chef de l’Etat n’a jamais cessé de citer les sportifs camerounais lors de leurs exploits, comme des modèles de foi, d’abnégation, de détermination, de solidarité et d’homogénéité.Le sport est donc dans notre pays, un vecteur de consolidation de l’unité et un catalyseur de l’intégration nationale.C’est dans cette optique que l’attribution de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 après la CAN féminine Cameroun 2016, est considérée comme une victoire diplomatique et sportive. L’organisation de ces deux grandes compétitions par le Cameroun participe de la politique de promotion des potentialités des jeunes de notre pays. Elle contribue également à améliorer le rayonnement et l’image de marque du Cameroun tant à l’intérieur qu’au-delà de nos frontières.Par ailleurs, les catalyseurs ayant déterminé et garanti la réussite exceptionnelle de la CAN féminine 2016 sont entre autres la très haute impulsion que le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA a bien voulu donner aux préparatifs de cette CAN féminine, ses très hautes prescriptions données, je le rappelle, lors du Conseil des Ministres du 15 octobre 2015, relatives à la bonne organisation des CAN 2016 et 2019 par notre pays, prescriptions mises en œuvre sous la haute coordination de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.Nous avons encore en mémoire le succès sans précédent des activités de la 10e édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine Cameroun 2016. Ce succès a valu à notre pays, les félicitations des hautes instances sportives internationales notamment la CAF, tandis que le Comité d’Organisation Local a reçu les remerciements des hautes autorités de la République.Notre pays a par ailleurs focalisé l’attention de la communauté internationale lors de la 11e édition des Heavent Awards en avril 2017 à Cannes en France. Suite au succès de l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture de la CAN féminine « Cameroun 2016 », le Cameroun et son partenaire Ekypage ont remporté le trophée « Coup de Cœur du Jury » de cette compétition qui distingue les meilleures réalisations événementielles à travers le monde. Il s’est agi d’une récompense qui consacre l’esprit de créativité, d’ingéniosité, de solidarité qui a animé les membres des commissions d’organisation de cet événement. C’est avec engagement, professionnalisme, rigueur, perspicacité, dans la synergie des compétences et la recherche de l’efficacité que toutes les commissions ont travaillé.En outre, la Fédération Camerounaise de Football, instance faitière nationale a travaillé avec ses collaborateurs en vue d’assurer sans relâche les échanges administratifs et techniques mutuellement bénéfiques avec la CAF qui ont contribué à assurer l’organisation honorable de la CAN féminine Cameroun 2016.Enfin, le peuple camerounais, volontaire et patriote, a joué sa partition, en assurant avec bonheur, le succès populaire et en apportant à notre Equipe nationale, le soutien dont elle avait besoin lors de cette compétition.Cette évocation est importante car il s’agit des éléments qui nous permettent d’envisager avec beaucoup d’optimisme, l’organisation de la CAN masculine Cameroun 2019. Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, à l’occasion de la réception offerte à l’équipe féminine au Palais de l’Unité le 8 décembre 2016, a pris des engagements fermes, afin de donner toute l’impulsion nécessaire pour assurer davantage le succès des activités de la CAN masculine Cameroun 2019, en rapport avec le cahier de charges de la CAF.S’agissant justement du cahier de charges, le premier volet concerne les diverses infrastructures. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF, toutes les infrastructures constituées ainsi qui suit :- Les infrastructures sportives par site devraient être constituées d’un stade de compétition et de 05 terrains d’entrainement par site ;- Les infrastructures connexes (hôtelières, hospitalières, routières, aéroportuaires, etc…) devront être opérationnelles et répondre au cahier des charges de la CAF.- Les infrastructures de communication et de télécommunications devront être disponibles et fonctionnelles.Quel est l’état d’avancement sur le terrain des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de la CAN 2019 ?Concernant l’organisation de cette compétition, conformément au cahier de charges de la CAF, quatre poules seront constituées dans les sites ci-après précisés :- Yaoundé, un site ;- Douala-Buéa-Limbe, un autre site ;- Garoua, un site ;- Bafoussam, un autre site.L’examen de l’état général des infrastructures nous permet de relever que sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les onze qui ont servi lors de la CAN 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter, 7 à construire ; les travaux des deux complexes les plus prestigieux en l’occurrence Olembe et Japoma ayant déjà démarré.Ils sont implantés dans les villes de déroulement des compétitions ainsi qu’il suit :En ce qui concerne les stades et terrains à construire, il y a :• Le stade d’Olémbé de 60.000 places pour la compétition ;• les terrains annexes n°1 et 2 au stade d’Olémbé pour les entrainements;S’agissant des stades et terrains déjà réhabilités, nous pouvons citer :• le stade omnisports de Mfandena fonctionnel ;• les terrains annexes n°1 et 2 du stade omnisports de Mfandena qui sont également fonctionnels.• le stade Militaire fonctionnel et disponible.En ce qui concerne les stades et terrains à construire, il y a :• le stade de Japoma de 50.000 places, pour la compétition ;• les terrains annexes n° 1 et 2 à Japoma pour les entrainements.S’agissant des stades et terrains à réhabiliter, nous pouvons citer :• le stade omnisports de Bépanda et son Annexe pour les entrainements ;• le « Stade Mbappe Leppe » à Akwa pour les entrainements ;• le terrain du camp SIC à Bonamoussadi pour les entrainements.Concernant les stades et terrains déjà construits, il y a :• le LIMBE Omnisports stadium de 20.000 places pour la compétition ;• le terrain Annexe au Limbé Omnisports stadium pour les entrainements.En ce qui concerne les stades et terrains déjà réhabilités, nous avons :• le stade Omnisports de Molyko à Buéa pour les entrainements ;• le Municipal stadium de Buéa pour les entrainements ;• le stade de la CDC de Middle farm à Limbe-Bota pour les entrainements ;• le Centenary stadium de Limbé pour les entrainements.En ce qui concerne les stades et terrains à réhabiliter, nous pouvons citer :• le stade omnisports de ROUMDE ADJIA pour la compétition ;• le stade de Poumpoumré pour les entrainements ;• le stade de la gendarmerie pour les entrainements ;• le stade du CENAJES pour les entrainements ;• le stade annexe au stade de ROUMDE ADJIA pour les entrainements.S’agissant des stades à rénover, nous avons :• le centre de Coton Sports pour les entrainements.Pour ce qui est des stades et terrains déjà construits, il y a :• Le stade omnisports de Bafoussam de 20.000 places pour la compétition.S’agissant des stades et terrains à construire ou à réhabiliter, nous pouvons citer :• Le stade annexe au stade omnisports de Bafoussam pour les entrainements.• Le stade de Tocket pour les entrainements ;• Le stade Municipal pour les entrainements ;• Le stade municipal Fotso Victor à Bandjoun pour les entrainements ;• Le stade MTN de Mbouda pour les entrainements.Après cette énumération, l’état d’avancement des travaux se présente ainsi qu’il suit :Dans la ville de Yaoundé : Pour le Complexe sportif d’OLEMBE (stade principal et ses deux annexes), les travaux de construction sont en cours.L’entreprise adjudicataire est le GRUPPO PICCINI.le marché a été signé le 31 décembre 2015 ;l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage a été attribuée à EGIS ;les études Avant Projet Sommaire (APS) et Avant Projet Détaillé sont validées ;les études Programme d’Exécution des Ouvrages se valident par étape progressivement ;les terrassements du stade principal et de l’Annexe A sont achevés ;le béton de propreté de la tribune Ouest est coulé ;les travaux de fondations démarrent le 1er août 2017 ;la préfabrication des éléments du stade a commencé en Italie. Permettez-moi d’ouvrir une petite parenthèse sur la notion de préfabrication. Contrairement à une certaine opinion qui pense que la préfabrication constitue une technique de construction au rabais, je voudrais insister, en m’appuyant sur les précisions que m’ont fait parvenir les ingénieurs dans leurs rapports, pour rappeler qu’il s’agit de procédés modernes de fabrication des éléments de construction qui se font en usine dans le cadre des chantiers de très grande portée tels que les stades de Japoma et d’Olembe. Ces techniques ont l’avantage d’éviter dans les travaux sur site, les contraintes de coffrage qui exigent plus de temps.A cet effet, le premier navire contenant les éléments préfabriqués arrive à Kribi le 02 septembre 2017 ;le Bureau de Contrôle Technique SOCOTEC est mobilisé.le GRUPPO PICCINI promet qu’il va livrer le stade dans les délais tel que rappelé lors du point de presse délivré hier par l’Ambassadrice d’ Italie et l’entreprise.S’agissant du complexe sportif de Japoma à Douala, les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses deux annexes sont en cours.L’entreprise adjudicataire est YENIGUN.Le marché a été signé le 31 décembre 2015 ;L’Assistance à Maîtrise d’œuvre a été attribuée à LEONARDO;Les terrassements sont en cours ;Les bureaux et la base-vie sont construits ;129 conteneurs portant le matériel approprié sont arrivés au port de Douala pour le chantier de Japoma en Mars 2017;le Bureau de Contrôle Technique VERITAS est mobilisé.Les travaux ont été confiés au Consortium canadien représenté par la CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC) ;Le marché est en cours de signature ;La maîtrise d’œuvre a été attribuée à Louis BERGER.Les travaux sont attribués à l’entreprise française ALCOR Equipements ;La contractualisation est en cours ;La maîtrise d’œuvre a été attribuée à TRISTAR.

S’agissant de la Ville de Garoua :

Pour le stade Omnisports de Roumdé-Adjia et son Annexe :

Les travaux ont été attribués à l’entreprise Portugaise MOTA ENGIL ;

la contractualisation est en cours ;



Pour les Stades de Poumpoumré, du CENAJES et de la Gendarmerie.

Les travaux ont été attribués ;

la contractualisation est en cours.



Pour ce qui est de la ville de BAFOUSSAM

L’entreprise chinoise CMEC a été désignée pour les travaux de construction du stade Annexe au Stade Omnisports de Bafoussam, et la contractualisation du projet est en cours ;

En ce qui concerne les aménagements extérieurs au Stade Omnisports de Bafoussam :

L’entreprise chinoise CMEC a été désignée pour sa réalisation ;

la contractualisation est également en cours.



Pour les stades de Bandjoun et de Mbouda :

Les travaux ont été attribués à l’entreprise chinoise CHINA SHANXI ;

Le marché est en cours de signature ;

Pour les stades de Tocket et Municipal de Bafoussam

Les travaux ont été attribués à l’entreprise chinoise CMEC ;

la contractualisation est en cours ;

Il convient de signaler que conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l’exécution des travaux s’agissant des différents stades d’entrainement à réhabiliter.

Concernant les autres infrastructures, les informations ci-après mises à disposition par les services techniques compétents des départements ministériels impliqués dans l’’organisation de la CAN font état de ce qui suit :

Pour ce qui est des hôtels, les villes ayant abrité la CAN féminine Cameroun 2016 à savoir Yaoundé et Limbé ainsi que la ville de Douala disposent des infrastructures hôtelières aux normes prescrites par la Confédération Africaine de Football.

Dans les autres villes (Garoua et Bafoussam), des projets sont engagés en vue de la mise à niveau ou de la construction des hôtels qui répondent aux standards de la CAF.

Concernant les infrastructures aéroportuaires et routières, les aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Bafoussam sont fonctionnels, tandis que les voiries urbaines sont en cours de réhabilitation.

S’agissant des infrastructures de télécommunications notamment les Technologies de l’Information et de la Communication, celles requises par la CAF déjà disponibles pour la CAN féminine 2016 et qui sont également concernées par la CAN 2019 seront capitalisées. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour les garantir dans les autres sites.

Les autres réseaux divers qui concernent l’eau et l’électricité font l’objet d’un suivi étroit des départements ministériels et des structures techniques compétentes en charge de ces domaines.

S’agissant des infrastructures hospitalières, le Cameroun dispose d’hôpitaux de référence ayant des plateaux techniques conformes aux exigences de la CAF dans les villes de Yaoundé, Douala, Buéa et Limbe. Le renforcement desdits plateaux techniques est en cours dans les autres sites.

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Permettez-moi à présent de dire un mot sur les volets événementiel et sportif.

En ce qui concerne le volet événementiel, il sera mis en œuvre par le Comité d’organisation Local. Les procédures d’usage sont en cours avec toutes les parties prenantes pour la mise en place à brève échéance des différentes commissions techniques chargées de l’organisation pratique des activités.

Pour ce qui est du volet sportif, le Ministère des Sports et de l’Education Physique appuie la FECAFOOT dans ses efforts de mise en œuvre des stratégies permettant d’affiner les performances de l’Equipe Nationale Fanion, les Lions Indomptables. C’est ainsi que bien que qualifié en tant que pays organisateur de la prochaine CAN, le Cameroun occupe la première place des éliminatoires dans sa poule après la victoire des Lions Indomptables sur le Maroc le 10 juin 2017 à Yaoundé.

Mesdames et Messieurs les journalistes,

En définitive, je voudrais rassurer l’opinion nationale et internationale que malgré les contraintes liées à l’adversité de la conjoncture économique actuelle et à la préservation de la sécurité de notre pays, le Gouvernement est totalement engagé, sous la très haute impulsion du Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA et la coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à remplir le cahier de charges de la Confédération Africaine de Football.

A date, aucune mission de la CAF faisant état d’un quelconque retard dans les préparatifs de la CAN Cameroun 2019 n’a été réalisée. La première mission d’inspection est prévue au Cameroun dans quelques semaines. Je tiens d’ailleurs à préciser que les missions de la CAF, contrairement à une certaine opinion, ne sont pas effectuées pour des besoins de sanction. Il s’agit des occasions d’échanges et de concertation qui permettent de réajuster tant que nécessaire, les stratégies permettant d’assurer le succès des activités.

J’en appelle à la mobilisation de toutes les intelligences et de toutes les compétences de notre pays, notamment celle de la presse, pour que chacun, à sa manière, où qu’il soit, apporte sa pierre au succès de cette compétition. Après l’édition de 2017 remportée au Gabon, nous devons ensemble gagner la CAN 2019 au Cameroun au plan de l’organisation, avant la victoire finale au plan sportif pour l’honneur du peuple camerounais et de son illustre Chef, le Président de la République, Chef de l’Etat Son Excellence Paul BIYA.

Nous devons ensemble relever le défi d’honneur d’assurer l’organisation de la CAN 2019 pour réaffirmer le leadership et le génie de notre pays en matière d’organisation des évènements importants nationaux et internationaux. Nous devons demain plus qu’hier faire preuve de créativité, de complémentarité, d’anticipation et de patriotisme, afin de réaffirmer davantage la réputation légendaire de notre pays considéré à travers le monde comme étant un havre de paix, un pays d’hospitalité, de diversité et d’ouverture qui est en réalité, l’Afrique en miniature.

Nul n’est besoin de rappeler que le Président de la République, le Gouvernement et l’ensemble du peuple camerounais attachent une importance particulière aux activités sportives car, comme l’a toujours affirmé le Président de la République, je le cite : « les victoires remportées dans les différentes disciplines sont des témoignages de la puissante vitalité de notre peuple et constituent au plan national le creuset de l’unité et de l’intégration de tous les Camerounais ». Fin de citation.

C’est le message de circonstance de ce jour suite à quelques interrogations qui préoccuperaient quelques Camerounais. Ces interrogations sont légitimes car la CAN appartient à tous les Camerounais et le défi de réussir cette compétition est une cause nationale qui interpelle chaque Camerounais, où qu’il soit. Toute contribution positive, aussi modeste soit-elle, est importante pour assurer le succès de ce prestigieux événement.

Avec la très haute impulsion donnée par le Chef de l’Etat, ses très hautes instructions pour une préparation honorable de cette manifestation, la coordination minutieuse du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’implication dynamique des ministères techniques compétents, des divers partenaires, des entreprises nationales et internationales concernées, c’est l’engagement permanent et solidaire de tous, concentré sur l’essentiel, qui est la réussite de l’organisation de la CAN 2019 qui nous permettra de remporter le succès escompté.

Je voudrais remercier une fois de plus Monsieur le Ministre de la Communication pour sa collaboration. Je réitère également mes remerciements aux hommes et femmes des médias pour votre présence.

Je voudrais vous rassurer que des rencontres de ce genre vont se multiplier pour que nous partagions ensemble la bonne information susceptible d’éclairer l’opinion sur l’organisation de la CAN 2019 par notre pays."