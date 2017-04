Cameroun - Sur la residence d'un fonctionnaire à Yaoundé: Prendre conscience ...

Verdict d’une opinion chauffée à la vindicte populaire et qui cherche de nouvelles victimes. Sur le coup, il ne viendrait à personne de raisonnable l’idée d’aller défendre l’infortuné, tant son gros cœur manifeste une faute de goût, de temps et de contexte, peu importe, par ailleurs, la manière dont il peut légitimement justifier son immense fortune. Il apparaît, en tout cas, difficile que cette roche ne recouvre une anguille... Laissons, néanmoins, le soin à qui de droit d’y faire droit, par la voie consacrée. De là à vouloir en faire l’unique tête de turc d’un environnement de large permissivité, il y a un pas dont il vaut mieux, pour l’instant, s’abstenir.



1- La condamnation de M. Antoine Samba manifeste ce qui s’appelle la justice expéditive, qui plus est, sans aucun droit de la défense.

Cela est tout simplement inacceptable, car même les pires criminels ont droit

à une assistance juridique et à se défendre. Le fait que M. Samba soit un fonctionnaire et de la belle famille du Chef de l’Etat n’enlève rien à ses droits de citoyens. A moins que l’on ne verse dans des émotions qui confinent au délit de faciès... Jusqu’à preuve du contraire, sa présomption d’honnêteté doit prévaloir.Cela est vraisemblable, mais attention, point trop n’en faut. Car, à la vérité, à ce jeu, M. Samba dispose de compères qui se recrutent partout, public et privé confondus. Et si l’immoralité des fonctionnaires est vite établie, en raison de leur vocation intrinsèque, c’est néanmoins en toute hypocrisie que le secteur privé peut ici jouer les vierges effarouchées. C’est d’ailleurs à se demander, du fonctionnaire et de l’opérateur économique, lequel précède l’autre dans la gabegie? Organisés en pilleurs en bandes, la prospérité de nombre d’opérateurs économiques est consubstantielle aux niches de corruption que sont, la douane, les impôts, les taxes diverses, les instruments de mesure, la qualité des produits jusqu’au trafic des étiquettes de péremption des produits de grande consommation; jouant et se jouant de tout, avec tout, leur mot d’ordre semble clair, le profit à tous les prix, et tous les profits, y compris aux dépends de toute responsabilité sociale de l’entreprise. La demeure d’Antoine Samba choque par son insolence, exactement comme est choquant le sort de cette minorité heureuse qui, déjà, a fini de faire main basse sur la totalité du patrimoine foncier national, avec la même insolence, en toute immoralité et illégalité. Quel avenir pour les milliers de déshérités jetés à l’incertitude? Personne jusque-là n’y songe de peur d’être taxé d’entrave à la libre entreprise...Dans ce pays où la protection des minorités a été raillée, et l’équilibre régional stigmatisé, parce tout doit rester à la loi du marché et au mérite individuel, parce que toute régulation étatique est arbitraire, il y a lieu d’assumer. Assumer qu’ils sont compères et comparses, le fonctionnaire et l’homme d’affaire, quand il faut profiter du pays. Ainsi, le fonctionnaire tire profit des avantages du décret, quand l’homme d’affaire crée des avantages dans le décret et sur celui qui le porte. Le retrait de l’Etat, au nom de la libre initiative et du mérite individuel laisse ainsi à chacun le soin de brouter là où il est attaché. C’est ainsi que le sac de riz est vendu 45 kg, mais payé 50kg, 800g de poisson servis au prix d’un kg, le carburant mélangé, le fer à béton siphonné, y compris la friperie dont on s’étonne souvent qu’elle coûte meilleur prix dans certaines régions de l’hinterland, plus qu’à la côte par où elle entre, avec des frais d’approche évalués à zéro... Pendant qu’on crie sur le policier et le magistrat pour leur cerveau calé sur le portemonnaie, le petit commerçant vous vend des avocats, des papayes et des bananes trafiqués à la chimie artisanale, pendant que le vendeur à la sauvette se fait prestidigitateur et que le grossiste vous trompe sur les brisures de riz, la résistance du fer à béton ou sur la tôle de couverture. Ici, tout le monde triche avec tout, car l’Etat est notre vache à lait collective. Pendant un moment, le secteur de l’Education avait été protégé du naufrage collectif; mais depuis peu, ils ont tous rejoints les rangs, dans le public comme dans le privé; on vend la place, l’épreuve et même la note... Si le cas sous revue pouvait servir à quelque chose, il devrait d’abord nous amener à une prise de conscience collective sur les dérives d’une société qui s’est entièrement dédiée au mal, par le mal, pour le mal, collectivement, entièrement, totalement, tous secteurs confondus. Ici se pose la question générale du leadership que l’on tend souvent à confiner à son seul prisme politique. La société civile a tout son rôle, éthique, moral, et pas seulement politique, en vue de l’alternance. Car quel que soit le pouvoir, il faudra un jour faire le ménage...