Cameroun - Habitat: 115 milliards pour les logements de Mbankomo

Un grand pas a été franchi hier, mercredi 1er mars 2017 pour la réalisation du projet de construction de 10 000 logements à Yaoundé et ses environs. L’accord de prêt y relatif, d’un montant total de 115 milliards de FCFA, a été signé. Ce prêt se décline en un crédit acheteur de 101 milliards de FCFA garanti par l’agence du gouvernement italien de garanti à l’export (SACE), et en un crédit commercial de 14,1 milliards de FCFA. La convention a été paraphée par le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Louis Paul Motaze, représentant la partie camerounaise d’une part, et Maria Siméoni, représentante de la banque Intesa Sanpalo d’aute part. Selon le Minepat, ces fonds serviront « au financement de la première phase du projet de construction de 10 000 logements sociaux dans la ville de Yaoundé et ses environs, ainsi que la

mise en place d’une base industrielle à Mbankomo dans le département de la Mefou Akono», annonce-t-il. Fruit de la coopération entre le Cameroun et l’Italie, la première phase du projet porte sur la construction de 1 000 logements dont « 650 sociaux et 350 logements haut standing », confie le représentant du groupement d’entreprises Pizzarotti-Basics, qui se chargera de la réalisation des travaux de construction. L’ambassadrice d’Italie au Cameroun, Samuela Isopi a cependant indiqué que considéré ce projet sur le seul aspect des logements est réducteur, car il est d’une portée bien plus élargie. « Le titre de ce projet est en réalité trompeur, car il ne s’agit pas simplement d’habitat, mais d’un projet de développement urbain, économique et industriel visant la création d’une industrie camerounaise du bâtiment. Ce projet peut même être considéré comme une première application du nouveau plan d’industrialisation récemment adopté par le Cameroun », croit savoir la diplomate. En ce qui concerne les caractéristiques du projet, l’on retiendra que la phase 1 consiste en l’implantation d’une base industrielle de 20 hectares, pour la création d’unités de production d’éléments préfabriqués et de matériaux de construction qui seront en grande partie produits sur place et pas importés. Par la suite, le premier lot de 1 000 logements sera construit. La phase 2 quant à elle prévoit la construction des 9 000 autres logements, par lots de 1 000, et 61 équipements collectifs de base dont 15 à vocation administrative, 8 pour l’éducation, 8 pour la santé, 12 pour le sport et la culture. Il y aura également un volet lié à l’aménagement des voiries. Ainsi présenté, ce projet apparaît comme une mine d’opportunités aussi bien pour les PME que pour les jeunes en termes de création d’emplois et de transfert de technologie pour la mise en place d’une industrie locale du bâtiment compétitive. « Tout se résume dans la simple définition du transfert de Know-how, de savoir faire, technique et humain qui est la base du développement du Cameroun», renseigne Samuela Isopi. « Ce chantier ouvre encore de perspectives radieuses en matière d’emplois directs et indirects pour la jeunesse », renchérit le Minepat. Louis Paul Motaze n’a pas manqué l’occasion de saluer la coopération fructueuse entre les deux pays, qui sont déjà liés dans le projet de construction du stade d’Olembe à Yaoundé dans la perspective de la coupe d’Afrique des nations 2019 qui se jouera au Cameroun. Il a d’ailleurs annoncé qu’un accord a été trouvé entre l’Italie et le Cameroun portant sur le match inaugural de ce complexe qui devra opposer les Lions indomptables et la squadra azura. Mais avant, la signature du contrat de construction est attendu dans les prochains jours afin que l’entreprise se mobilise sur le terrain.