Cameroun - Revendications anglophones: Le Mrc demande de libérer les contestataires

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) est très préoccupé par la situation dans les régions anglophones du pays. 237online.com Dans un communiqué parvenu à notre rédaction et signé par le service de la communication en date du 25 janvier 2017, il fustige le « régime de terreur qui s’abat sur les nouveaux leaders anglophones légitimes, depuis que le Gouvernement a réalisé, après avoir maladroitement nié l’existence d’un problème anglophone à coup d’arguments et de démonstrations officiels ». Le Mrc soutient que les « solutions » du gouvernement ne satisfont pas les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest car, il n’est pas possible de proposer de véritables solutions à un problème dont on nie officiellement l’existence. D’après les membres du Mrc, l’attitude du gouvernement donne à imaginer un médecin qui, non seulement nie que celui qui est devant lui est un patient et refuse de le consulter, mais aussi

s’empresse de recourir au Bir, à l’armée, la police, la Crtv, Cameroon Tribune, la justice, pour le contraindre à avaler un médicament afin de soigner un mal dont cet étrange médecin ne connaît ni la nature ni la gravité, puisqu’il prétend qu'il s'agit d'une maladie imaginaire. D’après le Mrc, un tel médecin ne rassure pas le malade. Plus, il déploie la force, moins il le rassure. De même, la création, le lundi 23 janvier 2017, de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, annoncée le 31 décembre 2016 par le président de la République, alors même que le gouvernement continuait de nier l’existence d’un problème anglophone, est ce médicament que l’on veut faire avaler aux compatriotes anglophones par la terreur (arrestations, humiliation de personnalités publiques, rappel inapproprié des termes de la loi anti-terroriste, menace et censure des media, etc.) Pour le Mrc, les nouveaux leaders légitimes sont désormais en détention ou dans la clandestinité. Ainsi, l’invocation des dispositions sur le terrorisme face à des compatriotes qui, à visage découvert, posent depuis des lustres le problème de leur mal-être, donne raison à ceux qui, dès 2014, voyaient dans la formulation de la loi antiterrorisme un moyen commode pour tuer le débat politique libre dans le pays. De même, le Cameroun dont les dirigeants vantaient la paix s'est glissé dangereusement dans l’insécurité politique dont les graves conséquences sont visibles dans de nombreux pays sur le continent. Le Mrc invite par conséquent chaque citoyen à manifester son patriotisme afin d'éviter le pire. « Ce patriotisme revient à admettre l’existence d’un problème politique anglophone », facteur important pour la stabilité et l’unité nationale. Il demande également la libération de tous les acteurs politiques anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise et attire l’attention du gouvernement sur le fait que, par le passé, des personnalités ont été condamnées pour leurs ambitions, opinions ou actions politiques par des tribunaux sous des motifs juridiques divers et généralement inconsistants, mais que par la suite, des institutions internationales compétentes ont condamné l’Etat du Cameroun et ordonné, dans certains cas, d’importantes réparations financières. Alors qu’un bon fonctionnement du jeu démocratique et l’acceptation par le pouvoir de la contradiction et de la saine ambition politique auraient pu faire éviter. Bien plus, le Mrc pense que « l’interdiction officielle et contraire aux lois de la République du débat sur la forme de l’Etat n’est pas la solution au grave danger qui guette notre pays ».