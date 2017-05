Fête nationale de l'unité 2017: Comment l'armée et le peuple ont fusionné autour de Paul BIYA

Quelques jours après la célébration de la Fête nationale de l’Unité au Boulevard éponyme du 20 mai à Yaoundé, et sur l’ensemble du territoire, on peut déduire avec les analystes anglophones : A perfect march with the theme of the 45th National Unity Day, « Army and Nation in full synergy for a Cameroon, united in its diversity and devoted to the ideals of peace, stability and prosperity. »

Effectivement, la commémoration du 20 mai a été brève et solennelle, riche en couleurs et en messages, en chants et en cadences. Partout, au Cameroun comme dans les ambassades camerounaises à l’étranger, le peuple s’est mobilisé autour de son leader, le président Paul Biya et autour de l’armée nationale héros de la guerre asymétrique contre la secte militarisée Boko Haram, vaincue sur le front de la bataille, la secte est désormais réduite aux attentats suicides.

Le défilé militaire et civil de Yaoundé était vaste et faste, au point où l’on a peiné à remarquer l’absence des partis politiques ayant choisi le boycott comme mode d’expression abject de leur adhésion à la célébration de l’unité. Foin ! En tant que chef de l’Etat et chef des Armées, le président de la République, Paul Biya était aux commandes d’un défilé de deux heures et demie. Ponctuel et ponctué, le président Biya

a innové cette année en prolongeant la revue des troupes aux portiques de la poste centrale, en allant saluer les populations civiles qui l’ont fortement ovationné et acclamé. C’est peu dire que la popularité de Paul Biya demeure intacte nonobstant le faix des 34 années de pouvoir et le grand âge du président, il reste le préféré des Camerounais. En commençant par son épouse, Madame Chantal Biya bellement moulée dans l’uniforme bleuâtre des femmes du RDPC, le parti au pouvoir dont elle est la présidente d’honneur de l’OFRDPC. Outre l’imposant défilé militaire classique, le 20 mai 2017 a été auréolé par la présence du contingent des soldats camerounais, anciens casques bleus des Nations unies, qui ont représenté le Cameroun dans des pays en guerre comme la RCA voisine. Le public aura l’honneur d’apprécier un bel échantillon de l’arsenal de nos forces de défense qui a permis au Cameroun de sauvegarder son intégrité territoriale et sa souveraineté face aux menaces endogènes.Le défilé civil, deuxième temps fort de la 45ème commémoration du 20 mai, a permis d’asseoir et de concrétiser le thème de la présente édition : « Armée et Nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospective ». Tout le monde s’y est mis, des écoliers aux étudiants, en passant par les élèves du secondaire, ceux des grandes écoles et les partis politiques, les messages à l’unité font florès. L’amour de la patrie, l’unité, le patriotisme, la solidarité et les vertus du « vivre ensemble » ont fleuri sur les banderoles et les pancartes en français comme en anglais, nos deux langues officielles d’égales valeurs. Autour du président Paul Biya tous les Camerounais du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest ont scandé l’unité. Malgré la diversité culturelle et cultuelle, l’appartenance tribale, religieuse et politique, la citoyenneté camerounaise doit incarner la préciosité des valeurs nationales que sont : l’unité et la paix. En usant des mots les plus forts pour condamner les maux qui menacent l’unité nationale, les Camerounais dans leur immense majorité certifient le message présidentiel axé sur le caractère un et indivisible du Cameroun. « Le Cameroun est un Etat unitaire et décentralisé ». Le président de la République a amorcé le tournant des priorités fédératives en créant une Commission sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette instance est entrée en vigueur et fonctionne aujourd’hui en plein temps. Tout est bien qui finit bien, c’est dans l’apothéose de la Garden party du palais de l’Unité que Chantal et Paul Biya ont communié avec les 3000 convives du banquet de l’unité. Sans aucun doute, les promoteurs de la sécession et de la balkanisation du Cameroun sont à l’étroit, tant, à l’actif de l’unité nationale constatée ce 20 mai 2017, ils l’auront appris à leurs dépends, tout projet de sécession est sans objet. L’évidence à là, visible, palpable. Le projet de scission est honni, vomi, abhorré, abominé, indigeste et incomestible. Les Camerounais ne sont pas prêts à y adhérer. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Laissons parler les banderoles du 20 mai pour mieux cerner la détermination du « vivre ensemble » des Camerounais : « Let’s Adopt Good Civic Behaviour For An Exemplary Cameroon… le Cameroun est indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté… L’unité du Cameroun est un héritage précieux avec lequel nul n’a le droit de prendre des libertés... L’unité nationale est sacrée et non négociable… Un peuple conscient, symbole de paix et de prospérité pour la nation … Cameroonians Say Yes To Peace and Harmony ». Il n’y a pas que les banderoles qui expriment cette détermination, le peuple tout entier et l’armée nationale sont rangés et en rang compact, comme un seul homme, derrière le président de la République, au nom des valeurs républicaines.