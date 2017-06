Cameroun: Silence radio sur le monument de la « Mère de l'Humanité »

Un an déjà que le Cameroun a été choisi pour abriter le monument de la « Mère de l’Humanité » (MoH). Mais le gouvernement semble se presser lentement depuis le mois de mai 2016. De sources proches du projet monument MoH, le début des installations à Kribi est subordonné à l’adhésion officielle du Cameroun. C’est dans ce sens que porteurs de projets multiplient des initiatives en direction du palais d’Etoudi en signe le projet soit officiellement présenté au président de la République d’adhésion du pays. En réalité, les porteurs de projets sont à la recherche d’un « Host Country Agreement ». Mais, en attendant d’avoir ce document à valeur juridique sur le plan international, certaines incertitudes plombent la procédure. L’on apprend par exemple que certains veulent en savoir plus pour l’utilité d’un édifice d’une telle hauteur. En effet, le monument de la «Mère de l’Humanité » sera le plus

haut monument d’Afrique avec ses 313 pieds sur 95 mètres découpés en 29 étages. « C’est tout de même une borne unique en son genre dans la localité de Kribi », souffle un proche du projet. Laissant croire qu’il règnerait une relative méfiance pour cette tour sur laquelle seront forcément installées une ou plusieurs antennes pouvant servir à de multiples fins.Au-delà de la hauteur du monument, l’infrastructure sera située sur 80 hectares de terrain offert par le gouvernement du Cameroun à Kribi. Le site est situé aux larges des côtes de l’océan atlantique, où une nouvelle place portuaire est en gestation avec l’attente du premier bateau au port autonome de Kribi. Normalement, si le Cameroun venait à répondre aux porteurs du projet, le slogan « le Cameroun, Afrique en miniature » aura tout son sens. Selon les indiscrétions, il y aura 54 pavillons représentants l’ensemble des Etats du continent sur le site de Kribi. En toile de fonds, il est question de participer à la revalorisation de l’image de l’Afrique. La valeur ajoutée est d’améliorer la croissance économique de l’Afrique en nouant des partenariats de toutes sortes avec le reste du monde parce que l’infrastructure qui sera construit à Kribi n’aura pas d’équivalent au monde. L’occasion sera aussi donnée à l’Union africaine de définitivement mettre en place une plateforme exceptionnelle qui permettra de raviver la passion pour le panafricanisme, le sens de l’unité, l’autonomie, l’intégration et la solidarité dont l’Union Africaine a besoin pour réaliser son « Agenda 2063 ». Le silence radio qu’on observe du côté du gouvernement camerounais porte déjà préjudice aux prévisions de départ. D’un coût global de 600 millions de dollars soit 300 milliards FCFA, la fin de la construction est attendue pour octobre 2020. Il était question qu’après l’accord du Cameroun, que le projet soit présenté à présidence de la Commission de l’Union africaine en Éthiopie avant l’adoubement de la Communauté internationale au siège des Nations Unies à New York. Et c’est en septembre 2016 qu’était prévu le lancement de la campagne de mobilisation des fonds.Par ailleurs, avec le monument de la « Mère de l’humanité » comme « nous n’avons pas investi dans le tourisme, c’est le tourisme qui va nous investir », lance un acteur proche du dossier afin de démontrer l’apport dans le domaine du tourisme. A l’horizon 2020, selon les estimations du ministère du Tourisme et des loisirs, le Cameroun se préparait à accueillir 1,5 million de tourisme. Avec le MoH, c’est un bond de géant qui sera franchi avec pas moins de 12 millions de touristes à accueillir par an à Kribi. Il faut rappeler que la destination Cameroun a été choisie face à la candidature du Ghana, de la Tanzanie, de l’Ethiopie et de l’Île Maurice. Même si le Cameroun traine les pas, les concepteurs demeurent patients parce que là-bas, on parle du projet monument de la « Mère de l’humanité » comme une « révélation » qui s’accomplira. Parce que le MoH est présenté comme le symbole de la reconnaissance pour « la mère africaine originelle » qui a donné naissance à toutes les nations de la terre. Et le monument sera le seul du genre dans le monde qui célèbrera le berceau de l’humanité et la migration initiale des êtres humaines hors de l’Afrique. Il s’agit alors d’un cadeau des « Fils et filles de l’Humanité d’Amérique, aux peuples d’Afrique ».