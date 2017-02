Cameroun : Hugo BROOS veut quitter les lions indomptables

C'est ce jeudi 16 février 2017 qu'a été publiée la liste d'entraîneurs pressentis pour prendre la suite de Shakes Mashaba à la tête de l'équipe de Football sud-africaine. Aux côtés de Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni, Hassan Shehata, Samson Siasia, Lothar Mattheus et Bern Schuster, on peut clairement lire le nom du champion d’Afrique, rebaptisé "Hugo Brooks". L'entraîneur belge à la tête de l'équipe fanion camerounaise aurait donc déjà des envies de départ, puisque son agent Gino Laureyssen précise au micro de nos confrères du journal KickOff qu'après consultation du technicien « Cette semaine, nous avons envoyé son CV au PDG de SAFA ».

Ils sont indubitablement dans l'attente d'une confirmation d'Hugo BROSS comme successeur de Shakes Mashaba (limogé en décembre dernier) ce qui serait une belle prise pour BROOS, qui à en croire son agent « est très intéressé à travailler avec un groupe jeune et je pense que

l’équipe nationale sud-africaine n’a pas bien fait ces dernières années, et si vous voyez comment il a fait avec le Cameroun, avec non seulement les étoiles mais les joueurs qui veulent lutter et travailler dur, Je pense que [son intérêt] est un bon signe ». Si l'ex-entraîneur de la JS Kabylie se réjouit amplement d'avoir soulevé avec les lions indomptables le trophée de la 31ème Coupe d'Afrique des Nations, il préfère, aux dires de Gino Laureyssen, relever un nouveau défi mais ailleurs « il a atteint le maximum possible avec cette équipe, le Cameroun (ndlr), dans ce tournoi, donc je pense que le défi est maintenant de chercher un nouveau projet où il peut voir ce qu’il peut faire – s’il peut peut-être aller à la Coupe du Monde ou la prochaine Coupe des Nations ».L'air enjoué l’agent laisse entendre que s'il arrivait que cette brèche s'ouvre à BROOS, ses conditions de travail se verront nettement améliorées. Une nouvelle qui, si elle est avérée, n'aura rien pour arranger la sélection nationale camerounaise, et partant, les cadres camerounais. Les lions indomptables ont en effet en ligne de mire, plusieurs défis à relever. Représenter l’Afrique à la coupe des confédérations qui débute en juin prochain (Russie), la quête d’une qualification pour la coupe du monde Russie 2018, et finalement, la participation à la biennale du football africain édition 2019 qu’abritera leur pays et à laquelle ils essaieront de garder leur titre de champions d’Afrique. Autant d’équations que viendrait davantage compliquer le départ du sélectionneur. Toujours étant, les officiels Camerounais ne se sont pas encore prononcés relativement à cette « information ».