L'Union Africaine favorable au retrait de ses membres de la CPI

La cour Pénale Internationale « ne vise que les dirigeants africains. Elle se concentre trop sur des enjeux qui touchent le continent africain, ayant trait notamment aux cas de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. » Voilà qui a toujours courroucé les dirigeants africains qu’ils se sont fendus d’un commun accord de cette décision de se désagréger de l’instance internationale en filigrane du 28ème sommet de l’UA d’Ethiopie. Pour adopter cette décision, les chefs d’Etats se sont retirés dans leur cercle fermé. Cette entrevue qui mettait aux prises Idriss DEBY ITNO du Tchad et ses homologues leur a certes permis d’échouer sur cette décision de quitter la barque CPI , mais ils ont indubitablement égrainé le chapelet des actes qui témoignent de l’ impartialité de la CPI qui a motivée les notifications de retrait des trois pays que sont l'Afrique du Sud, la Gambie et le

Burundi en fin l'année dernière. Alors qu’on ne voyait en ces avertissements de quelques pays des trous d’air à combler, le 28ème sommet de l’Union africaine UA est venu compliquer l’équation sinon confirmer la ferme volonté des pays membres de l’UA de se départir de la CPI après 19 ans que dure ce mariage.19 années que des cadres africains résument par l’évocation des nombreux faits d’armes de la CPI. En effet, sur les 10 enquêtes instruites par l’institution, 9 concernent les pays africains. Dans l’éventail de ces mandats d’arrêt internationaux « à tête chercheuse » on évoque entre autres celui émis en 2009 contre le président soudanais(actuel Soudan du nord) , Omar el-Béchir pour crimes contre l’humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis de 2003 à 2008 au Darfour ; Celui contre l’ancien président ivoirien Laurent GBAGBO en 2011 pour crime contre l’humanité après la crise postélectorale dans son pays, de Simone GBAGBO pour implication dans des tirs d’obus , de bosco NTAGANDA ex-milicien d’origine rwandaise ,de joseph KONY et ses frères d’armes de l’armée de résistance du seigneur, de Saïf – AL-ISLAM , fils de Mouammar KHADAFI , du malien Al MAHDI, de jean pierre BEMBA, ancien vice-président congolais, tous accusés de crimes contre l’humanité.Cette annonce de retrait de l’UA n’est pas la garantie de la renonciation des 34 États africains signataires du statut de Rome, car si des sources proches du comité judiciaire de l’Union africaine, confirment la nouvelle sous anonymat, elles relèvent des points de contention entre les pays, il y aurait un difficile mélange entre ceux qui optent pour le retrait individuels et ceux qui penchent pour le retrait dans un front commun. La majorité des Etats ont également voulu que le sens de l'immunité et de l'impunité soit modifié dans le Statut de Rome, qui a fondé la CPI. L'UA aurait plutôt recommandé le renforcement de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Un désaccord que Elise Keppler, directrice adjointe du programme Justice internationale de l'ONG Human Rights Watch a confirmé en brandissant les pays à l’instar du Nigeria, du Sénégal et la République du Congo, qui se sont exprimés en faveur de la CPI durant ces derniers mois non sans qualifier l’initiative de floue parce que sans échéancier.La cour Pénale internationale est une juridiction internationale créée par l’adoption du statut de Rome signé par 124 états partie dont (34 africains). Les Etats-Unis, Israël, la Russie, la Chine et le Soudan n’ont pas ratifié le Statut de ce document qui entre en vigueur le 1er Juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats. Dans cette institution dont le siège est situé à La Haye, aux Pays-Bas, deux Africains occupent de hautes fonctions. L'avocate gambienne Fatou BOM BENSOUDA en est la procureure générale, après avoir été pendant huit ans procureure-adjointe; et SIDIKI KABA, le ministre sénégalais de la Justice, préside l’Assemblée générale des Etats Parties de la CPI pour la période allant de 2014 à 2017. Cela n’a rien pour impressionner voire, pour détourner les cadres africains de leur but, eux, qui avec l’appui de l’Union Africaine militent d’ores et déjà majoritairement en faveur de l’instauration d’une juridiction « juste et africaine » pour trancher les conflits et ou dire le droit sur des affaires pénales qui concernent des africains.