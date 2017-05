Cameroun: Près de 360 000 candidats déjà inscrits aux examens de 2017

Les examens gérés par l’Officie du baccalauréat du Cameroun (OBC) connaitront encore cette année une forte participation, bien que moindre comparée à la session précédente. Selon Zacharie Mbatsogo, directeur de l’OBC, à la date du 18 mai 2017, le nombre de candidats déjà inscrits aux différents examens de la session 2017 est de 359 797 dont 128 690 pour le baccalauréat, 230 721 pour le probatoire et 386 pour le brevet professionnel. Il s’agit des candidats devant affronter les épreuves des baccalauréats et probatoires des enseignements général et technique. D’après les dernières statistiques fournies par l’OBC, l’état des inscriptions aux examens de la session 2017 révèle une légère baisse du nombre total des candidats qui est passé de 360 758 en 2016 à 359 797 pour l’année en cours, soit une décote de 0,26% correspondant à une différence de 961 candidats. A l’analyse, l’on constate qu’il y a des

disparités entre les différentes régions du pays. On pourrait y déceler l’impact de la crise qui a secoué les régions du Nord-Ouest (NW) et du Sud-ouest (SW), contraignant certains parents à déplacer leurs enfants vers des établissements des autres régions. Ces deux régions enregistrent les baisses les plus significatives du nombre de candidats. Le SW vient en tête avec 2 107 candidats contre 2 191 en 2016, soit une baisse de 3,98%, alors que le NW présente un total de 1 651 candidats contre 1 679 un an plus tôt, soit un abattement de 1,69%. A contrario, et paradoxalement, la région de l’Extrême-Nord qui connaît également des problèmes d’insécurité enregistre la plus grande progression au niveau national avec 33 796 candidats contre 32 244 en 2016, soit une hausse de 4,59%. Elle est suivie par la région du Nord qui affiche une progression de 3,18% avec 20 508 candidats inscrits contre 19 855 en 2016. Toutes les autres ont également connu une baisse du nombre de candidats. « Les fortes augmentations des effectifs enregistrées dans les régions de l’Extrême-Nord et du Nord pourraient s’expliquer par le très faible taux de déperdition observé tant chez les candidats refusés au baccalauréat que chez ceux admis à l’examen du probatoire », explique Zacharie Mbatsogo. Pour ce qui est de l’organisation des examens, le directeur de l’OBC indique que tout se passe normalement et que l’on est désormais loin du spectre d’une année blanche qui « a été brandi par de nombreux observateurs de la scène éducative au Cameroun et hors de nos frontières », du fait des revendications syndicalistes dans les régions anglophones. Ainsi, le matériel de composition et les listes définitives sont en cours d’acheminement vers les 1 072 sous-centres d’écrit répartis à travers le triangle national. De même, le cadre administratif et technique est en train d’être finalisé avec le recensement des textes régissant les examens par type d’enseignement. Le directeur de l’OBC a également indiqué que les décisions réorganisant les centres et sous-centres d’examens de l’enseignement général et de l’enseignement technique professionnel sont déjà disponibles. « Les décisions portant nomination des intervenants que sont les chargés de missions et présidents de jurys, sont libérées au fur et à mesure, en fonction des examens et de leur date de passage », précise Zacharie Mbatsogo. Il convient de relever que le nombre de candidats pourrait être revu à la hausse, car certains dossiers retardataires arrivent encore, car il y a eu des cas de détournement de l’argent des dossiers par certains chefs d’établissement. « Pour ne pas pénaliser les candidats victimes de ces faits, le ministère des Enseignements secondaires a rallongé la période des inscriptions », confiet-on à l’OBC.