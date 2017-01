Cameroun: Adolphe Sammet Bell, le secrétaire général du Ngondo est mort

On l’a vu à l’œuvre lors de la dernière édition du Ngondo en décembre 2016 lorsqu’il a fallu ramener l’apaisement à la suite de l’élection contestée de la Miss Ngondo. Ces cinq dernières années, Adolphe Sammet Bell a été l’un des phares du Ngondo. Il y apportait autant que faire se peut de sa lumière (Mwaye), un terme qui a rythmé de bout en bout l’édition 2016 du Ngondo. « La lumière nous vient du soleil ou indirectement par la lune. Mais l’Homme peut également créer de la lumière (...) C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. Un trait de lumière n’est rien d’autre qu’une révélation soudaine d’une vérité. 237online.com Il est incontestablement reconnu que la lumière est la plus puissante émanation de toute création et au niveau de la conscience spirituelle, elle est le premier rayon de la sagesse divine qui se manifeste en tout

acte, pensée ou parole dans l’univers ». C’était là l’une des dernières réflexions menées par Adolphe Sammet Bell lors du Ngondo 2016. Le secrétaire général du Ngondo invitait ainsi les peuples Sawa à accéder à la lumière et porter haut la flamme de la communauté Sawa engagés dans divers projets. Dans le même ordre d’idées, Sammet Bell et son adjoint au secrétariat général du Ndondo, Pamphile Yobe, ont fait leurs ces paroles de Francis Bebey repris dans « Idiba » : « Ya so na jale jene mwaye ; osi banga ke ja suba bonam ». Entendez : « Allons donc profiter de la lumière, ne résistez point, au risque de ne pas bénéficiez des bénédictions divines ». C’est l’un des messages que Sammet Bell aura laissé au Ngondo après cinq ans à la tête du secrétariat général où il était en fin de mandat. Fils Bonado’o de la grande famille Bon’ewana loba bebe à Bonanjo à Douala, Adolphe Sammet Bell a consacré les dernières années de sa vie au service du peuple Sawa. Il n’aura pas vu sortir des fonts baptismaux la Maison de la culture sawa, le siège du Ngondo, l’un des projets auxquels il a participé à la maturation. Ingénieur de formation, Adolphe Sammet Bell a passé l’essentiel de sa carrière à la Cameroon Airlines où il a gravi tous les postes de responsabilités. Directeur délégué à la gestion de l’exploitation de la Camair jusqu’en 2012, il est de ceux qui ont assuré le passage de la Camair à Camair Co. Ancien du lycée technique de Koumassi à Douala et de l’université de Paris 7, il décède à l’âge de 67 ans.