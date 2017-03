Secrétariat d'Etat à la défense: Après Akere Muna, Fon Echekiye convoqué

Tension et inquiétude sont perceptibles sur les visages au Secrétariat d’Etat à la Défense, chargé de la gendarmerie (Sed). Une vingtaine d’avocats a pris d’assaut le restaurant situé en contrebas de l’entrée principale de cette caserne militaire et l’anxiété est palpable en cette matinée de vendredi 24 mars. Par petits groupes, les avocats devisent sur la raison de leur présence dans un camp militaire plutôt que dans les prétoires : Akere Muna, avocat et ancien bâtonnier de l’Ordre est en train d’être entendu dans un bâtiment à quelques mètres de là par le lieutenant-colonel Aleokol. Convoqué deux jours plus tôt, ce n’est finalement que vendredi que l’avocat a déféré à la convocation de la gendarmerie. Très peu sont ceux qui avisent deux véhiculent garés en pente douce non loin de là. Le premier est une Toyota double cabine verte avec à l’arrière des hommes en armes et des gilets

de combats floqués « Gpign », le Groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, une unité d’élite de ce corps. L’autre est une Toyota Hiace blanche, dans laquelle viendra s’engouffrer quelques minutes plus tard un homme vêtu d’une jacket marron sur un tee-shirt sombre, un jean bleu horizon et des mocassins d’un bleu foncé : Marafa Hamidou Yaya, l’ancien ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation est très peu reconnaissable avec une chevelure et une barbe d’un blanc neige dans lequel disparaît son visage. Il sera aussitôt rejoint par un homme au pas alerte et vêtu d’une robe-gant beige. « C’est Ayah Paul. Ils vont à l’hôpital », informe Abdoul Bagui Kari, membre du conseil de l’Ordre, qui vient de prendre place parmi ses confrères à l’entrée gauche du restaurant. Mezza voce, les conversations se poursuivent, tantôt enflammées, tantôt plus calmes. «Ils vont franchir le Rubicon !», entend-on ici, «On ne va pas se laisser faire», prévient-on là-bas. Le soleil point déjà au zénith et cela fait déjà près de trois heures de temps qu’Akere Muna a disparu dans un bâtiment accompagné d’anciens bâtonniers, dont son frère Me Bernard Muna et Me Yondo Black, et l’actuel patron de la corporation, Me Ngnié Kamga. Plus le temps passe, plus l’inquiétude monte. Dans les conversations, on rappelle volontiers qu’il y a quelques semaines, Ayah Paul Abine, magistrat hors hiérarchie 1er groupe et avocat général à la Cour suprême, a été interpellé sans ménagement et incarcéré dans une des cellules situées à l’arrière du restaurant. C’est Ngnié Kamga, bâtonnier de l’Ordre qui va mettre fin à cette anxieuse attente en venant annoncer à ses camarades que tout est terminé, mais qu’il ne reste que l’harmonisation des procès-verbaux. Il est 13h passées d’un peu plus de 30 minutes lorsque qu’Akere Muna émerge enfin du bâtiment dans lequel il a été auditionné. Veste grise à rayures et emblématique nœud papillon à pois, l’ancien vice-président de Transparency international a le sourire. C’est le soulagement au sein de la vingtaine d’avocats qui se précipite sur le petit groupe. Accolades et chaleureuses poignées de main. «Vous êtes libres !», se récréer une dame. « On a eu peur ! », s’écrie une autre en se jetant sur l’ancien de la Banque africaine de développement qui lui répond d’une voix empreinte de lassitude : « il ne faut pas avoir peur ». Plusieurs minutes d’émotions plus tard, Akere Muna annonce qu’il est attendu par le Sed, Jean Baptiste Bokam. Après une dizaine de minutes d’entretien, les avocats vont quitter la caserne du Sed pour rejoindre le domicile d’Akere Muna au quartier Bastos.« Hostilité contre la patrie, apologie du terrorisme, sécession, révolution, insurrection et atteinte à la sécurité de l’Etat», telles sont les charges retenues contre Akere Muna, au terme de l’audition du 24 mars dernier. Le communiqué est signé de l’ancien bâtonnier qui décrit lui-même les faits qui lui sont reprochés par la justice militaire et les évènements de cette journée de vendredi. Pour l’avocat international, ce sont deux articles parus dans le quotidien Le Jour qui fondent les accusations des autorités. L’un a été publié le 19 décembre 2016 et est intitulé «Nature inévitable du changement» et «portait sur l’inusité d’une résistance au changement». Le second a été publié le 10 janvier 2017 sous le titre «Le Cameroun est un et indivisible : quel Cameroun ?». Il portait notamment sur les «questions relatives à l’unité nationale». Akere Muna poursuit en expliquant que «l’enquête à proprement parler, a été initiée par le commissaire du gouvernement « au Tribunal militaire», autrement dit, c’est cette juridiction spéciale qui est compétente pour connaître des crimes tels l’apologie du terrorisme ou encore l’atteinte à la sûreté de l’Etat. L’avocat dit avoir réaffirmé ses convictions telles que défendues dans la presse. Il rapporte également avoir été conseillé par des proches de rester hors du pays lorsqu’il en avait eu l’occasion. Ce à quoi il s’est refusé, car convaincu de n’avoir commis aucun crime. Pour la suite de l’affaire, le bâtonnier de l’Ordre, Ngnié Kamga, explique : «le rapport du colonel enquêteur sera transmis au commissaire du gouvernement qui a requis l’ouverture de cette enquête préliminaire. Donc le commissaire du gouvernement recevra le procès-verbal, et ensuite avisera. Si le commissaire du gouvernement doit nous faire revenir vers lui, il nous appellera. S’il décide de classer sans suites, il classera sans suites. Nous attendons de voir ce qu’il décidera. Mais c’est à lui de soit nous convoquer, soit de ne pas nous convoquer, tout dépendra des suites qu’il réservera à ce procès-verbal».Le journaliste d’expression anglaise Fon Echekiye est attendu au secrétariat d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie (Sed) demain 28 mars à 9 heures. Journaliste du service sport de la Cameroon Radio Television (Crtv), la chaîne de télévision nationale, Fon Echekiyé doit se présenter au service judiciaire de la gendarmerie en vertu d’une enquête ouverte contre lui par les autorités. La convocation, qui l’invite d’abord à se présenter au service central des recherches judiciaires du Sed, le 20 mars, est renforcée par une mention à la main écrite « Nb : je dis bien le 28 mars 2017 à 9 heures précises ». La convocation est émise par le lieutenant-colonel Serge Kaole, celui-là même qui a convoqué quelques jours plus tôt, l’ancien Bâtonnier de l’Ordre, Akere Muna. Le document précise « qu’en cas de défaillance », Fon Echekiye « sera contraint par tous les moyens de droits aux dispositions de l’article 92 du code de procédure pénale ».