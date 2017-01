Cameroun: L'union africaine s'invite dans le problème anglophone

La crise actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest intéresse déjà les organisations internationales, et l’Union africaine en particulier. Dans un communiqué publié ce mercredi, 18 janvier 2017, la présidente de la Commission, Nkosazana Dlamini Zuma, regrette les pertes en vies humaines et les destructions de biens qui ont eu lieu dans certaines villes du Cameroun. Elle note que l’Union africaine est inquiète de la situation. 237online.com La présidente de la Commission, qui suit de près l’évolution actuelle des évènements dans les régions du Cameroun en crise, « regrette la violence, les pertes en vie humaines et la destruction des biens qui se sont produites dans certaines villes de ces deux régions du Cameroun. » Le communiqué précise que l’Ua prend acte, « avec une vive préoccupation, de la fermeture des écoles et des structures médicales, ainsi que des actes de violence, des arrestations arbitraires et de la

détention de personnes soupçonnées de participer aux protestations ». De même, la présidente de la Commission de l’Ua « invite à la retenue et encourage la poursuite du dialogue initié par le gouvernement en vue de trouver les solutions aux problèmes sociaux, politiques et économiques qui sont les causes fondamentales des protestations. » Plus important, l’Ua, à travers sa présidente, réaffirme le « respect de l’Etat de droit et le droit de manifester, qui sont des principes fondamentaux de la démocratie. » Enfin, la Commission de l’Ua « se dit prête à apporter son appui aux parties prenantes de cette initiative. »