Cameroun - ULTIME ADIEU: Le général de brigade Alphonse Kameni se repose éternellement à Banka

Il est 10H 30MN à Manila, le samedi 04 février 2017, lors que six élèves officiers de l'Ecole militaire interarmées descendent délicatement le cercueil du général de brigade Alphonse Kameniqu'ils portent sur les épaules couvert du drapeau nationalpour le déposer sur l'aire de jeu du stade de l'école St Thérèse de Manila, en présence de hautes personnalités venues des quatre coins du pays pour un ultime hommage au valeureux soldat camerounais tombé au champ d'honneur avec les armes à la main, le 22 janvier 2017, à l'Extrême-Nord à la suite d'un crash d'hélicoptère alors qu'il revenait d'une mission dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste BokoHaram. Au delà, de la République, Banka a rendu un vibrant hommage à l'un de ses plus illustres fils. Au cours de l'office religieuse qui a donné le coup d'envoi à l'ultime adieu au général de brigade Alphonse Kameni, Mgr Abraham

Kome Boallo, Evêque du diocèse de Bafang va s'inspirer du livre de Job pour célébrer les qualités de l'illustre disparu. Au cours de son homélie de circonstance, lecélébrant principal a invité les uns et les autres à copier l'exemple du général de brigade Alphonse Kameni qui s'est servi des dons et talents reçus de Dieu pour être utiles pour son pays " le général Kameni Alphonse a donné sa vie pour les autres. C'est quelqu'un qui avait encore tant a donné à sa famille, son pays " dira Mgr Abraham Kome Boallo. Et de s'interroger sur la mort " Personne ne comprend la mort. Et la mort de celui qu'on aime a toujours quelque chose de douloureux ". Et de poursuivre " Le chemin qui conduit à la bonne mort est celui choisi par le désormais général de brigade Kameni Alphonse ". La phase des différents témoignages est venue dévoiler les multiples facettes de l'homme dont tous les intervenants ont reconnu qu'il était " un homme modeste, simple, juste, généreux, rassembleur et professionnel ". Ouvrant le bal, Louis-Marie Djambou, président du comité d'organisation des obsèques va remercier le Président de la République pour " la confiance placée à un digne fils Banka dans le haut commandement militaire ". Face à une telle disparition, Antoine Ngeukam, le chef de la famille du disparu va relever que, la grande famille du général de brigade Alphonse est complètement déboussolée depuis le triste événement" notre guide s'est éteint et notre source a tarit ". a-t-il précisé. Et de reconnaitre que " Le généralde brigade Kameni Alphonse a combattu le bon combat et s'en est allé ". La voix étranglée par l'émotion et le chagrin, la fille ainée du défunt, Guylaine Kameni, parlant au nom des quatre enfants Kameni ont célébré leur géniteur " papa était un grand homme, un grand rassembleur, un homme d'honneur, un grand soldat, un immortel qui a su vivre et qui continuera à vivre en nous ... " a-t-elle reconnue. Et de continuer" tu resteras pour nous un model à suivre ". Jeanne Rosette Kameni, épouse du défunt va remercier le chef de l'Etat, chef des forces Armées pour son engagement à faire appliquer la loi sur la protection les pupilles de la Nation. Pour le chef supérieur du groupement Banka, Sa Majesté MonkamToukam Paul Arnaud, s'exprimant par la voix de l'honorable Paul Eric Djomgoué a fait savoir que " le peuple Banka est désemparé, meurtri dans sa chair par la disparition du général de brigade Kameni Aplhonse", un digne fils Banka. Ses camarades de promotion " discipline et participation " de l'EMIA ont reconnu le mérite de l'illustre soldat " Alphonse Kameni fait partie de la catégorie de personnalités qui ont fait l'histoire et dont le nom restera gravé au panthéon de la nation ". Dans son oraison funèbre, le généralde brigade Daniel Elokobi est revenu sur la carrière exceptionnelle de ce vaillant soldat. Pour lui " le général Kameni Alphonse aura été durant toute sa carrièretrès apprécié pour ses qualités professionnelles et son professionnalisme avéré, sa compétence, sa volonté et sa détermination. Des qualités humaines qui forçaient l'admiration tant de ses camarades d'armes que, de l'autorité civile ". La lecture de la lettre de condoléances du Président dela République lue par le Préfet du département du Haut-Nkam, Gabriel Eloi Essoa est venue réconforter la famille éprouvée. La sonnerie aux morts et l'exécution de l'hymne national ont mis un terme à la cérémonie funéraire. Et le général de brigade Alphonse Kameni pouvait alors entamer son dernière chemin pour l'éternité. Il était 13H25MN lorsque la terre de Manila s'est refermée sur lui. Laissant une veuve et quatre filles. Que son âme se repose en paix !