Modèle étatique camerounais: Y a-t-il vraiment des fédéralistes au Cameroun ?

Le récent mouvement de revendication d’une partie des camerounais d’expression anglophone s’inscrit dans ce sillage. L’irruption dans l’espace public des velléités fédéralistes ou ultra décentralisatrices réelles ou feintes ne manque pas de susciter l’émotion et parfois l’ire des défenseurs du maintien du statu quo. Pourtant, la surenchère dans toutes sortes d’hyperboles n’est point de nature à rationnaliser ce débat ; un débat qui mérite d’être enfin vidé. Plutôt que des réprobations abruptes, des cris d’orfraie, il nous semble plus constructif de verser au débat une présentation sommaire des deux formes d’Etat mises en concurrence et souligner leurs éventuelles implications dans notre vie publique. Le mirage de l’autogestion La décentralisation est un principe de « libre administration » des collectivités locales. Une compétence générale et des ressources propres assurent l’effectivité d’une telle latitude. Le « Jacobin central » conserve néanmoins la maîtrise complète de l’action publique grâce à la prérogative

de déterminer par une loi, non seulement le champ de la compétence générale dévolue aux entités périphériques mais aussi régulant la nature et le volume des ressources à leur disposition ; soit sous la forme de dotations directes au titre de la « péréquation », soit en fixant les modalités de mobilisation des ressources par le biais d’une fiscalité locale. En outre, l’unité de la puissance publique et l’égalité des citoyens sont assurées par le biais d’un « contrôle de la légalité » de l’ensemble des activités menées par les collectivités locales. Dans les processus de décentralisation les plus aboutis, le « contrôle de la légalité » s’effectue a posteriori. Par exemple en France, les délibérations sont transmises au préfet qui juge de l’opportunité de saisir l’arbitrage du juge administratif. Au Cameroun un contrôle a priori permet par exemple la présence du sous-préfet pendant les séances du conseil municipal. De fait, la décentralisation s’accompagne d’une profonde déconcentration afin de permettre au « jacobin » d’assurer une tutelle technique dans des domaines aussi divers que ceux des travaux publics ou une tutelle financière à travers les régies financières. La décentralisation correspond donc en réalité à un besoin de renforcement de l’efficacité d’un Etat centralisé ayant atteint son apogée. A contrario, le fédéralisme est une logique symétriquement opposée et surtout point l’aboutissement de la décentralisation comme des profanes tendraient à l’imaginer. Plutôt qu’un aménagement des mécanismes de prééminence du « Jacobin », le fédéralisme professe une « compétence de droit commun » au profit des Etats fédérés ; tandis que l’Etat fédéral ne dispose que d’une « compétence subsidiaire » sur des matières convenues ou sur celles dont il est préférable qu’il en soit ainsi. Pensons par exemple à la compétence en matière de défense et de politique étrangère. De fait, l’Etat fédéral n’entretient point de relation de tutelle avec des Etats auxquels la détention d’un pouvoir législatif octroie la « compétence de la compétence ». Autrement dit, l’Etat fédéré décide de lui-même son champ de compétence et les modalités de son exercice. Cela peut se traduire par l’existence d’un droit de la famille, d’une fiscalité sensiblement différente d’un Etat à l’autre. Le principe d’«égalité de traitement » entre les citoyens d’une même nation qui sous-tend l’Etat unitaire est réellement battu en brèche au profit d’une certaine conception de la liberté et l’autogestion locale. Au Nigéria, des Etats ont pu proclamer la Charia, aux Etats-Unis l’autorisation du mariage homosexuel... En cas de contestation, les personnes ayant intérêt à agir ne peuvent que s’en remettre à une cour constitutionnelle généralement indépendante qui statuera au gré des tendances en vogue en son sein. Le spectre du « gouvernement des juges » n’est pas loin ; car comment du point de vue d’une « idiosyncrasie jacobine » admettre que les politiques élus au suffrage universels perdent la maîtrise du système des valeurs ayant cours dans le pays au profit de juge à la légitimité démocratique moindre ? Le danger d’un mimétisme hasardeux Qu’il s’agisse de d’Etat unitaire décentralisé ou de fédération, une forme étatique est la réponse à la question du « vivre ensemble » que l’histoire et la géographie posent à un peuple. La décentralisation n’a de chance de produire des résultats acceptables qu’à condition quelle vienne consolider un Etat préexistant. Après des siècles de tentatives infructueuses des rois et de la monarchie administrative, ce n’est que sous Napoléon que la France parvient à une véritable unité administrative avec la création de la fonction préfectorale au début du dix-neuvième siècle. La première étape de dén’intervient centralisation qu’avec la loi Gaston DEFFERRE en 1982. Dans le cas africain, les acteurs politique s’agacent d’une décentralisation insuffisante et reprochent au pouvoir central de ne point l’accélérer ; alors qu’en réalité, les compétences transférées ne sont même pas déjà assumées. Mais comment en serait-il autrement alors même que l’Etat n’était pas déjà lui-même capable de les assumer. La décentralisation africaine consiste à attendre des collectivités locales qu’elles créent l’Etat où il n’a jamais existé. D’où un accroissement non seulement de la « mal administration » mais aussi de la « non administration » des territoires. Si bien qu’on en arrive à des situations ubuesques où des acteurs locaux demandent au « Jacobin » d’augmenter la dotation, voire affecter des ressources humaines compétentes pour pallier leurs insuffisances ; oubliant qu’il s’agirait là d’une entorse au principe de la «libre administration » des collectivités locales. Comme si cela ne suffisait guère, c’est au milieu de ce malentendu que vient parfois se greffer une revendication fédéraliste comme au Cameroun. C’est à croire qu’il s’agit d’une manifestation d’ignorance plurielle. Si non comment imaginer qu’une forme aussi sophistiquée puisse prendre sérieusement corps dans des pays déjà en peine pour développer une véritable culture administrative dans la population, une culture de la négociation et de la conciliation dans la société politique ? Le fédéralisme n’a produit jusque là des résultats crédibles que dans des pays où c’est la nation qui a créé l’Etat. Aux EtatsUnis, en Allemagne, en Suisse etc, des entités autonomes se sont mises d’accord pour inventer un » Léviathan » compétent pour gérer ceux qu’elles veulent bien mettre en commun. Partout où le fédéralisme a été greffé à un Etat qui a précédé la nation, on abouti à un « ersatz de fédération ». Une fédération de façade dans laquelle le « jacobinisme » du pouvoir central est même plus prégnant que dans un Etat unitaire décentralisé. Il en est ainsi de la fédération de Russie, du Brésil, du Nigéria... Fort de cet éclairage, il y a lieu de douter que beaucoup d’Africains, plus spécifiquement de Camerounais, soient véritablement séduits par un fédéralisme ou un retour au fédéralisme. Système dont la majorité des Camerounais ne sauraient en être nostalgiques pour ne l’avoir jamais connu. Une meilleure compréhension des formes étatiques et des problématiques spécifiques de nos pays devrait plutôt nous conduire à faire preuve d’inventivité pour concevoir entre un Etat unitaire trop centralisé et une décentralisation illusoire compte tenu des lacunes préalablement exposées, une phase transitoire conciliant une autonomie consultative encadrée par une déconcentration mieux administrée.