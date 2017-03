Comment le FCFA Cemac a échappé à la dévaluation

Puis vint la réunion du 23 décembre à Yaoundé. C'était Paris et non Dakar, mais le spectre d’une dévaluation du FCFA a bien plané à Bercy, siège du ministère français de l’Economie. Michel Sapin et les plénipotentiaires des 14 pays membres de la zone Franc étaient rassemblés pour leur traditionnelle réunion semestrielle le 30 septembre 2016. « Mais on sentait bien ce jour-là qu’il y avait deux camps, disons trois : l’Afrique de l’Ouest, dont les économies se portent bien, les Comores et l’Afrique centrale engluée dans une crise profonde. La manière dont les autres nous regardaient montrait bien que la décision de la dévaluation du FCFA de notre zone n’était plus qu’une question de jour », confie avec le recul un haut fonctionnaire membre de la délégation camerounaise à ces assises. En effet, le rapport produit par la Banque de France et les perspectives élaborées ne présageaient rien

de bon pour l’Afrique centrale. « En 2016, les divergences persisteraient entre l’UEMOA, où la croissance s’établirait à 7,1 % et la CEMAC, où elle tomberait à 1,7%. Aux Comores, la croissance accélèrerait à 3% », notait alors la Banque de France. Tous les signaux de la dévaluation de 1994 étaient allumés pour l’Afrique centrale, disaient en off les experts. D’abord la baisse du cours des matières premières, en l’occurrence le pétrole qui affecte dramatiquement cinq pays sur six en zone Cemac. Ensuite l’incapacité des pays à réduire les dépenses au regard de la baisse des recettes d’exportation a conduit à d’importants déficits budgétaires. D’où un endettement chaque jour plus élevé pour continuer à soutenir le rythme des dépenses publiques, y compris pour achever les grands projets d’investissement engagés pendant la période des vaches grasses. Enfin, les hésitations à s’ajuster, sous le contrôle du Fonds monétaire international (FMI). Face à cette situation, la dévaluation du FCFA était la dernière chose dont avait besoin l’Afrique centrale pour sortir de sa mauvaise passe. Car la parité fixe du FCFA avec l’Euro constituait pour elle un vrai refuge. D’où cette déclaration du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, au micro de RFI : « Ça évite que, quand le prix des matières premières est bas, le taux de change baisse trop, ce qui aurait des conséquences d’inflation très fortes. Des grands pays pétroliers d’Afrique, je n’ai pas besoin de citer de noms, qui ne sont pas dans la zone Franc, ont aujourd’hui des inflations domestiques à deux chiffres, très spectaculaires. Ça, c’est évidemment une très mauvaise chose pour le pouvoir d’achat. » Au sortir de cette rencontre, les pays de l’Afrique centrale savent déjà ce qu’il leur reste à faire pour éviter une dévaluation du F CFA. Représenté par les ministres des Finances Alamine Ousmane Mey, et de l’Economie, Louis Paul Motaze, le Cameroun décide de prendre le taureau par les cornes. Paul Biya sait combien une dévaluation du FCFA compromettrait ses projets d’émergence économique, alors comme jamais avant, il prend la résolution de réunir ses pairs à Yaoundé. Ce 23 décembre au palais de l’Unité, il y a tous les chefs d’Etat de l’Afrique centrale, mais aussi le ministre français de l’Economie, Michel Sapin, et Christine Lagarde, directrice générale du FMI, venus se porter caution des résolutions de Yaoundé pour un redressement des économies des pays de la CEMAC. En réalité, c’est ce jour-là que le Cameroun a différé la dévaluation du FCFA, qui reste dépendante de la capacité des pays de la CEMAC à mettre en œuvre des programmes de redressement économique appuyés par le FMI. En janvier 2017, c’est le Fonds qui s’est rappelé aux bons souvenirs des pays non encore sous programme avec lui car l’épée de Damoclès continue à balancer au-dessus de leur tête. A ce jour, tous les six pays ont pris langue avec le FMI, même la Guinée Equatoriale qui avait rompu tout contact à l’époque des pétrodollars. La prochaine réunion des ministres de la zone France se tient le 15 avril à Abidjan. La capitale économique de la Côte d’Ivoire avait été désignée à l’unanimité pour l’abriter. Comme une évidence. Comme une récompense pour l’économie la plus puissante de la zone.