Afrique-France, un sommet en panne d'adaptation

Mais sa motivation première a pris un coup, secouée qu’elle est par l’ouverture du continent à de nouveaux partenaires et la difficulté pour l’Hexagone de revoir véritablement ses rapports avec l’Afrique. Ce 13 janvier, le Mali accueille la France et l’Afrique dans le cadre du 27ème sommet Afrique - France. Pour le pays, c’est loin d’être un évènement ordinaire. Tous les secteurs d’activités ont été mis à contribution pour le préparer. Et à 24 heures de l’ouverture du sommet, le comité d’organisation au niveau local croit avoir tout réglé. Désormais donc, Bamako est prête à accueillir pour la deuxième la grand’messe franco-africiane. François Hollande y est très attendu, tout comme la quarantaine de chefs d’Etat annoncée, les officiels onusiennes et d’organisations internationales, les dizaines de ministres et autres personnalités pressentis. Au total, quelque 3000 personnes seront présentes au Mali pour cette rencontre. Sommet particulier pour François Hollande dont ce

sera le dernier du genre dans sa posture de président de la République française. Après avoir décidé de ne plus présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle, le rendez-vous de Bamako est l’occasion pour lui de faire le bilan de ses relations avec l’Afrique et le Mali. Lui qui, en 2013 déclarait sur le sol malien «je viens sans doute de vivre ma journée la plus importante de ma vie politique», porté en triomphe par des milliers de Maliens le remerciant d’avoir engagé les troupes françaises à Tombouctou pour chasser les djihadistes. Le Mali est selon certains observateurs, le symbole de la difficile rupture proclamée par le président français dans les relations France - Afrique. Le président français a bien engagé l’armée française sur deux principaux fronts : le Mali et la République centrafricaine, à travers les opérations «Serval» et «Sangaris» respectivement. Même si au sommet de Paris en 2013, François Hollande a continué de rappeler sa volonté de rupture. «... les temps ont changé. Les rapports ne peuvent plus être ce qu’ils avaient pu être dans le passé. J’ai plusieurs fois exprimé, partout où je suis allé en Afrique, qu’une période nouvelle s’ouvrait, que l’Afrique devait maîtriser pleinement son destin et pour y parvenir, assurer par elle-même sa sécurité-je dis bien «par elle-même » sa sécurité. Cette phrase pourra surprendre à un moment où la France est appelée à intervenir dans un pays, la Centrafrique, à la suite d’une résolution du Conseil de sécurité, à la demande de l’Union africaine».Cette année-là, on ne parlera pas de sommet France-Afrique, mais plutôt du Sommet de Paris pour la sécurité et la paix en Afrique. Des thèmes qui sont revenus plusieurs fois à l’ordre du jour de ces rencontres, avec le développement, l’économie, la démocratie, la gouvernance, l’environnement, etc. Si sur le plan politique, la France peine à changer véritablement les fondements de sa relation avec l’Afrique, sur le plan économique, l’Afrique a appris à trouver d’autres partenaires. Souvent au détriment de l’ancien colonisateur. Un rapport rendu par Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères en décembre 2013, sur la relation économique franco-africaine, indique par exemple que la part de marché de l’ancien colonisateur sur le continent est passée de 10,1% en 2000 à 4,7% en 2011. Un indicateur de ce que l’influence française en Afrique a reculé. A Bamako, le syndicat patronat français (Medef), entend questionner en profondeur les rapports des investisseurs français à l’Afrique. «Désormais, il n’y a plus d’avantage acquis. Cela n’existe plus dans le monde des affaires. Les Africains connaissent leurs avantages et nous, nous faisons face à des concurrents ... qui n’ont d’ailleurs pas les mêmes règles éthiques ou environnementales que nous», reconnaît-on au Medef. Une situation qui pousse le patronat français à réfléchir sur une possibilité d’extension de sa présence dans les pays anglophones, arabophones, lusophones su continent. Le sommet Afrique-France peut servir de point de départ pour plusieurs contactsd’affaires.Le 27ème sommet Afrique-France qui s’ouvre ce vendredi rentre dans la logique d’une tradition qui remonte au 13 novembre 1973, date de la tenue du premier sommet en France. A l’origine, son initiateur, Hamani Diori, président du Niger entrevoyait mal qu’après les indépendances de la décennie 60, la France se retire complètement de l’Afrique. Au début donc, il s’agissait d’une «réunion de famille » entre la France et son pré carré africain. «La France ne serait plus tout à fait elle même aux yeux du monde, si elle renonçait à être en Afrique, aux côtés des Africains, pour être à côté d’eux tout simplement, pour contribuer à construire un cadre de paix, de démocratie et de développement, pour réussir ensemble une grande aventure humaine, au pire des difficultés, mais en gardant ses vieilles traditions, ses fortes cultures, et cette nature des hommes qui espèrent et qui croient toujours en la chance de l’humanité », affirmait François Mitterand au sommet franco-africain de Biarritz en 1994. Cette déclaration de l’ancien président résume l’objectif avoué du sommet Afrique-France dont l’une des particularités est de mettre sur le même pied d’égalité un pays et un continent. En effet, sous Georges Pompidou qui a instauré ses rencontres, le premier sommet tenu le 13 novembre 1973 n’a réuni que sept chefs d’Etat ou de gouvernement et quatre délégations ministérielles. En 1975, Valery Giscard d’Estaing propose que le sommet s’ouvre à d’autres pays du continent. Vers la fin de la décennie 70 et début 80, le Cap Vert, la Guinée-Bissau, la Tanzanie et le Nigeria vont rejoindre la barque des pays présents aux sommets franco-africains. Depuis lors, le nombre n’a cessé de croître pour couvrir quasiment tout le continent, comme ce fut le cas en 2013. Tous ces pays n’ont pas le même type de rapport avec la France, mais chacun doit bien avoir une raison de garder des liens étroits avec elle.