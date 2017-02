Cameroun: John FRU NDI au Palais de l'Unité pour féliciter Fabrice ONDOUA !

« Quand le gardien Fabrice ONDOUA a eu son prix de meilleur gardien de la CAN Gabon 2017, il l’a dédié à la population de Bamenda qui traverse des moments difficiles, ce qui m’a beaucoup marqué, raison pour laquelle j’ai tenu à venir personnellement le féliciter », c’est avec beaucoup d’émotions que le Chairman lâche ces mots au micro de nos confrères de la CRTV, il a par ailleurs souhaité tout le meilleur à ce gardien de but exceptionnel dont la posture lui aura valu de faire le déplacement de Bamenda à Yaoundé. Evidemment, il n’a pas tari d’éloges devant l’exploit des poulains d’Hugo BROOS, les Champions d’Afrique. S’il apprécie la jeunesse et la dextérité de cette équipe qu’il encourage à se battre d’avantage, il la présente surtout comme le reflet même de l’unité souhaitée au Cameroun, parce que la multi culturalité des différents joueurs n’empêche pas qu’ils aient à

cœur et se donnent la main (sans discrimination) pour atteindre le même but. Ce qui rejoint aisément ces propos tenus cette après-midi par le Président de la République Paul BIYA à l’endroit de Benjamin MOUKANDJO et ses coéquipiers « Votre belle prestation à la Coupe d’Afrique des Nations vient encore de le prouver. Quand les camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter ». Les points de convergences n’auront pas dissuadé le Président du SDF de la seconde raison de sa venue.John FRU NDI l’a également dit, il se consterne de la manière avec laquelle est gérée la crise dans les régions anglophones. À lui en croire les autorités de Yaoundé « ignorent les raisons profondes qui témoignent de l’existence du problème anglophones et se contentent de réprimer brutalement et à incarcérer tous ceux et celles qui militent pour le retour au fédéralisme » à lui d’ajouter que « le mécontentement des enseignants date de longtemps, car c’est de haute lutte qu’ils ont eu le GCE Board entre autres doléances ». Il s’insurge également contre tous ces politiciens qui « à coup de mensonges prospèrent dans le chantages aux populations en lieu et place de la résolution de leurs problèmes réels ». Relativement à cette situation qui est loin d’être maitrisée, a-t- il déclaré, il invite le chef d l’état à l’action, et lui suggère d’engager un dialogue franc avec les populations.Si le leader du principal parti de l’opposition camerounaise dit avoir transmis cette sollicitation au président de la République, le mystère reste entier pour ce qui concerne sa rencontre et ses encouragements à Fabrice ONDOUA, celui qui a majoritairement motivé son déplacement pour la présidence de la république ce 08 février 2017.