Gabon - Marie Madeleine MBORANTSUO face à la justice française: Le problème est ailleurs

C’est par le canal des tribunes comme le Canard enchaîné, RFI et bien d’autres medias français que ces contentieux vieux de trois ans ont entamés leur propension. Elles font état d’une enquête en France qui mettrait en évidence des propriétés immobilières appartenant à la présidente de la Cour constitutionnelle et des mouvements financiers suspects au niveau de ses comptes, on l’accuse par ailleurs de n’avoir pas dit le droit relativement aux joutes électorales du 27 août 2016 qui ont donné Ali BONGO ONDIMBA vainqueur; une affaire remise au gout du jour avec sa nomination comme présidente de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA). En clair comme en crypté on ne peut y voir qu’une vaste campagne qui participe d’une logique de dénigrement et de diabolisation doublée d’une connotation punitive contre tous ceux qui sont le symbole et les porte-étendard d’une Afrique fière de se construire ses propres voies

de développement selon un modèle qui prend en compte sa culture et respectueuse de ses lois. Et Marie Madeleine MBORANTSUO (3M ou MMM) en est. La preuve : si on la peint jusqu’ici en noir dans des medias sus évoqués, c’est sans doute pour clouer le bec à ces diffamateurs que la voix de la raison a décidé que soit 3M qui préside depuis 2016 la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) qui prenne également les rênes de la Conférence mondiale de la justice constitutionnelle (WCCJS), une prestigieuse organisation mondiale qui regroupe en son sein 105 Cours et conseils constitutionnels et Cours suprêmes d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Europe. Ces allégations restent pour le moins non fondées tant elles ne s’appuient sur aucun fait avéré. Il est de surcroît loisible de constater qu’ils s’avancent à parler de condamnations sans qu’il y ait préalablement eu un jugement de droit.Son exploit tient à sa capacité à avoir travaillé dans la transparence de manière à tenir en échec la Mission d’observation électorale de l’Union européenne qui accuse sans arguments juridiques la Cour constitutionnelle gabonaise de n’avoir pas dit le droit lors du contentieux électoral né de la contestation des résultats ayant donné Ali BONGO ONDIMBA président élu du Gabon. Il faut croire que c’est un palais présidentiel où d’aucuns voyaient déjà pavaner leur girouette, acquis à leur cause, qui s’est ouvert légalement à Ali BONGO ONDIMBA. Chou blanc donc pour des prédateurs impérialistes et nostalgiques de leur mythe de supériorité. Ne s’étant pas avoués vaincus, ce sont eux qui font la mue par presse interposée, et qui s’adaptent et changent des stratégies. C’est le lynchage médiatique en guise de représailles contre l’Institution, Gardienne des lois, madame le président en tête, dont le rendu du contentieux électoral n’a pas donné vainqueur le cheval de leur écurie.Quand ce n’est pas une rumeur qui attribue des propriétés à Marie Madeleine MBORANTSUO comme en Afrique du Sud, (où l’Hôtel Michel Angello qui a été filmé et qu’on lui attribuerait exprès pour la dénigrer et semer le doute sur sa moralité) c’est une autre autant vraisemblable qui concède à 3M des amis de longue date (comme Jean-Claude Marin, procureur général près de la Cour de cassation de France) à qui elle rendrait visite. Dans le cortège de ces écrits orduriers, des accusassions de possessions mal acquises de l’ordre des appartements et autres sont tellement banales qu’on peut se demander si ces « chroniqueurs » s’imaginent qu’un domaine fut-il luxueux ne puisse pas être officiellement acquis par 3M du haut de sa carrière assez riche et distinguée ? C’est à cet exercice que se livrent leurs medias et leur justice actuellement, pour faire tourner la manivelle, jeter l’opprobre, le mépris en plus d’étaler le venin de leur racisme primaire.Apparemment trop soucieux de rétablir les « faits » ? Et pourtant, il est loisible de constater que la justice française aidée par le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) et la même presse de l’Hexagone ont conjointement été informées au sujet des biens de Monsieur Ping révélés dans le contexte électoral d’août 2016. On n’en a pas fait cas bizarrement. Vraiment trop facile ! On n’a jamais vu personne prêcher contre sa chapelle comme qui dirait. Pour faire justice et s’ériger en presse libre et professionnelle, l’on ne se doit pas faire fi du fait qu’à la Cour constitutionnelle gabonaise, les décisions sont prises de façon collégiale et personne n’a de voix prépondérante, si président soit-il. Par conséquent, sachons raison garder!Diplômée de la Faculté de Droit de l’université Omar Bongo de Libreville, Marie Madeleine Mborantsuo a poursuivi son cursus à la Sorbonne avant de soutenir une thèse à la faculté d’Aix-en Provence (France). Son parcours professionnel riche en lauriers à l’image de son profil scolaire lui ont assurés un franc succès et respect. Avant la Cour constitutionnelle qu’elle dirige avec brio depuis 1990, elle a présidé la Chambre des Comptes de la Cour suprême gabonaise. Du reste, et au-delà de ses charges contraignantes, elle a rang de consultant et d’expert auprès de nombreuses organisations régionales et mondiales en plus être universitaire. Dans les sphères juridiques à l’échelle internationale, elle enchaine les distinctions et la reconnaissance. L a plus récente étant la présidence de la Conférence mondiale de la justice constitutionnelle (WCCJS). L’éthique stricte et la philosophie du mérite qui commandent la promotion au sein de ces organisations mondiales assez étanches, sont autant de raison de se rendre à l’évidence que l’élévation de Marie Madeleine Mborantsuo à ce poste n’est pas un choix fortuit encore moins une sinécure.