Cameroun : les Refugiés à l'honneur ce 20 juin 2017

C’est à 8h30 que vont débuter, à l’Hôtel de ville de Yaoundé, les activités marquant la célébration de la 17e édition de la journée mondiale des Refugiés au Cameroun. Cette manifestation que tiennent à bouts de bras Lejeune MBELLA MBELLA, Ministre des Relations Extérieures du Cameroun et Kouassi Lazare ETIEN, représentant du Haut Commissariat pour les Refugies au Cameroun, est en droite ligne avec la campagne mondiale lancée cette année à cet égard, à savoir : #aveclesRefugiés, qui est non seulement un appel à la mobilisation pour la cause de ces personnes vulnérables , mais surtout une invitation à signer une pétition éponyme pour demander aux gouvernements de tenir la promesse faite en septembre 2016 de « développer ensemble pour 2018 un cadre global d’aide aux refugiés ; une approche à l’échelle de la société toute entière en solidarité #aveclesRefugiés et un partage équitable pour soulager la pression portée sur les états qui accueillent les refugiés et portent seuls la charge des déplacements forcés de populations ». Les chiffres relatifs au nombre de ces déracinés sont toujours plus éloquents. Si on en croit un rapport publié ce lundi par le HCR, 65,6 millions de personnes, de part le monde, ont quitté leurs pays à l’issue de l’an 2016 suite aux conflits ; soit un peu plus de 300.000 personnes que l’année d’avant. Le Cameroun accueille à ce jour, environ 37000 refugiés et demandeurs d’asile. En clair 259000 centrafricains (vivants dans trois régions l’Est l’Adamaoua et Nord), un peu plus de 88 000 nigérians (dans la région de l’Extrême-Nord) et quelques 20000 installés dans les villes de Douala et Yaoundé. A noter que le HCR s’occupe également de plus de 220000 personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême-nord. L’organisation de la 17e journée mondiale des Refugiés en terre camerounaise, s’il le fallait encore démontrer, corrobore le fait que la représentation du HCR au Cameroun autant que l’Afrique en miniature - ses officiels et ses habitants- sont invariablement solidaires du courage et de la résilience de ces personnes qui malgré elles ont abandonné leurs nations.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com