Cameroun: Des leaders du consortium des syndicats anglophones sous surveillance

Ils ont été mis en évidence et identifiés comme étant les principaux membres actifs d’un cartel à visée indépendantiste baptisé« Cameroon anglophone civil society consortium » (Cacsc).Paul Ayah Ayah qui se présente comme le porte- parole de la famille Ayah, a été interpellé au Tribunal militaire de Yaoundé le 7 juin 2017 dans la capitale, au sortir d’une audience du procès de son père, Ayah Paul Abine pour avoir pris des photographies dans l’enceinte de la cour de Justice. Cet important cadre du Cacsc a été relâché le 8 juin 2017 après avoir séjourné pendant 24 heures dans les locaux du Secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale (Sed). Il est le fils du magistrat hors-hiérarchie Ayah Paul Abine. Ancien Avocat général à la Cour suprême, Ayah Paul Abine, le géniteur de Paul Ayah Ayah vient d’être mis à la retraite, à la faveur du récent

mouvement au sein du corps de la Magistrature, par décision du Conseil supérieur de la Magistrature tenu le 07 Juin dernier au palais présidentiel de Yaoundé sous la présidence du Chef de l’Etat Paul Biya. Après l’homme de main du « Cameroon anglophone civil society consortium », voici la femme de tête de ce consortium censuré :Angela Forbin. Elle est journaliste et a anciennement travaillé à la chaine de télévision Canal 2 international. Elle est la fille du journaliste de regrettée mémoire Boniface Forbin, directeur de publication, fondateur du journal d’expression anglaise The Herald, ancien candidat à l’élection présidentielle en 2011 sous la bannière du parti Justice and Developement Party (Jdp) : Leur non conformisme a débouché sur l’appel aux mouvements de grève générale, l’instauration des villes mortes, en zone anglophone. A l’actif de ces compatriotes dont le comportement excentrique est difficilement discutable, selon ces sources de renseignements et selon des informations recueillies dans les milieux anglophones, des instigateurs des villes mortes, dans les deux régions anglophones. Quelques-uns de leurs hauts faits en matière de désobéissance civile et de vandalisme aggravé portent sur les incendies occasionnés lors du (General certificate of examination) Gce board à Buéa et l’autodafé du Centre de Promotion et de la femme et de la famille à Bamenda. Le groupe séditieux en toute clandestinité, organise des quêtes de fonds par le truchement de transfert d’argent par téléphone (Mobile money transfert).Mais ce consortium anglophone interdit par le gouvernement reconnu comme tentaculaire, aurait des ramifications au sein des institutions de la République, chez les fonctionnaires de Police et des parlementaires non encore confondus. Ce ne serait qu’une question de temps assure-t-on du côté des services compétents d’identification.