Cameroun: Le Gicam veut sortir 500 entreprises du maquis

Faire migrer 500 entreprises opérant dans le secteur informel vers le secteur formel. Tel est le défi que se donne le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) d’ici cinq ans. Une ambition qui, selon le secrétaire exécutif du Gicam, Alain Blaise Batongué, permettra de démontrer à l’immense majorité des entreprises actives dans le secteur informel qu’elles ont plus à gagner dans la migration vers l’économie formelle ; et aux pouvoirs publics que cela est bien possible. Cet objectif que vise la principale organisation patronale du pays occupe une place de choix dans l’étude qu’elle a récemment commandée auprès du Bureau international du travail (BIT) ; et qui a d’ailleurs été soumise à la validation des acteurs du secteur public et privé jeudi dernier à Douala. « Nous ne comptons pas faire le travail de l’Etat, car c’est à lui que revient la charge de faire migrer ces milliers entreprises vers

l’économie formelle. Cependant, nous voulons faire un geste symbolique, qui permettra aux entreprises du secteur informel qui vont migrer de comprendre qu’elles n’ont pas eu tort de le faire», explique-t-il. Selon l’étude réalisée par le BIT et qui cite d’ailleurs l’INS (Institut national de la statistique), l’on dénombrait 2,5 millions d’entreprises opérant dans l’informel en 2010. Des millions d’entreprises informelles réparties dans divers secteurs : commerce, industrie, agro-alimentaire, etc. Et ceci, contre seulement 100 000 entreprises actives dans le secteur formel. « L’informel concentre 90% des personnes occupées au Cameroun. Malheureusement, l’Etat a du mal à collecter ses recettes fiscales à cause de l’aspect informel de leurs activités ; et 60% des chefs d’entreprises du secteur formel estiment que l’économie informelle nuit gravement à leurs activités», explique Hermann Fotue, consultant du BIT. Une lecture que partage Lassina Traoré, spécialiste des activités des employeurs au BIT.Même si le secteur informel joue le rôle d’amortisseur social, tout comme il génère des revenus considérables, l’économie informelle comporte trop d’inconvénients. «Le secteur informel rend difficile l’accès aux appuis étatiques. Source de manque à gagner à l’Etat sur le plan fiscal, il perpétue la pauvreté et secaractérise par une faible productivité, des emplois moins sécurisés et décents. Par ailleurs, c’est un concurrent féroce au secteur formel, tout comme il rend inefficace les politiques publiques », poursuit Hermann Fotue. Pour l’expert, les avantages de la migration de l’économie informelle sont nombreux : accès facile au marché, une plus grande possibilité d’accès au crédit, possibilité de bénéficier des appuis de l’Etat, élargissement de l’assiette fiscale pour l’Etat, accroissement de la productivité, éradication de l’impact négatif de l’informel sur le formel, etc. Pour faciliter la migration des acteurs du secteur informel vers le formel, l’étude propose plusieurs stratégies : inciter les entreprises du secteur informel à rejoindre le secteur formel, attirer les micro-entreprises vers le Club TPE (Très petites entreprises) du Gicam, et les retenir durablement au sein du Club TPE du Gicam, étant donné qu’elles ont souvent de nombreuses difficultés (accès difficile au financement, par exemple). « Cela pourrait se faire via la connexion de ces entreprises avec les UPI (Unités de production industrielle), le développement des plaidoyers, la sensibilisation et la communication sur les opportunités de migration vers le formel, des offres de services attractives et la mobilisation des partenariats», précise l’étude.