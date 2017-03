Cameroun - Stade de Japoma: 80% des ouvriers viendront de Turquie

Scandale. Le 21 février 2017 une annonce à circuler sur les réseaux sociaux faisait état d’une offre de recrutement des jeunes camerounais aux différents postes allant d’ouvriers aux cadres supérieurs. Les qualifications suivantes étaient à pouvoir : Ingénieurs de génie civil, Architectes, Topographes, Electriciens, Chaudronniers, Maçons, Coffreurs, Ferrailleurs, Soudeurs, Plombiers, Agents d’entretien, Mouleurs, Agent QHSE, interprètes,...Disait-on cet offre venait de la société turque Yenigun Construction Industry & Comm Incchargé de la construction du nouveau stade ultra moderne de Douala-Japoma. Pour certains, il ne s’agissait ni plus ni moins qu’un de ces nombreux canulars ou appâts des arnaqueurs qui circulent sur la toile. Depuis lors, le flux de transport en moto-taxi pour s’y rendre est devenu les plus importants. Permettant ainsi à ces transporteurs en motocyclette de faire de bonne affaire. En effet, l’entreprise turque Yenigun Construction Industry & Comm Inc adjudicateur du marché de construction du Complexe olympique de

Japoma y a véritablement pris ses quartiers et a démarré discrètement les travaux de terrassement du site. Situé à 250 mètres de l’axe Douala-Yaoundé, sur la Nationale N°3, et à près de 1000 mètres du carrefour Yassa, les bureaux sièges du constructeur turc sont installés dans un immeuble de plusieurs étages jouxtant le site.Entre vrombissement des pelleteuses et Caterpillars, tambourinement des marteaux, travaux de topographie, ballets des camions évacuant les tonnes de terre, il y a aussi un ballet de moto-taxis qui déposent à un rythme frénétique des jeunes hommes et femmes tenant dans leurs bras une chemise cartonnée dans lequel sont contenus leurs dossiers de candidatures à une des qualifications recherchées. L’accès au chantier et à l’immeuble siège est sous la surveillance des agents d’une société de gardiennage chargée d’assurer la sécurité des lieux. C’est même à l’un de ces agents de gardiennage qu’il revient de recevoir les dossiers sous lesquels ses bras vont très vite crouler en l’espace de moins de 30 minutes avant de les acheminer au bureau du turc chef de chantier.Pendant ce temps, des dizaines d’employés, les premières recrues arborant chacune des casques, bottes et chasubles, s’y activent sous les ordres et la supervision des cadres supérieurs turcs. Ceci avec la déclaration faite par l’ingénieur et chef de chantier turc en début de semaine dernière, selon laquelle des 1.200 employés qui constitueront les effectifs des employés qui seront engagés dans ce projet de construction du stade olympique de Douala-Japoma, 300 seulement seront réservés aux Camerounais et 800 seront des turcs qui arrivent au Cameroun dans les prochains jours. «C’est inadmissible ce que nous venons d’apprendre. La main d’œuvre sera exportée de Turquie au détriment de la main d’œuvre locale», déplore A. F. un jeune ingénieur des travaux publics qui est tout de même venu déposer son dossier. Une jeune ingénieure, elle aussi postulante pour un emploi dans ce chantier se dit meurtri par la place que le régime au pouvoir accorde à la promotion des produits de son système éducatif : «On nous vanter les filières professionnelles et les diplômes qui en résultent, nous nous y sommes engouffrés espérant que les emplois étaient garantis au bout il n’en est rien. On se rend compte que ce n’était que du vent, puisque le gouvernement ne fait rien pour les promouvoir.» Pour plusieurs économistes et critiques, c’est scandaleux que le gouvernement accorde toutes ces facilités dont a exigé le constructeur turc pour argue-t-il pour travailler sereinement.