Cameroun - Présidentielle 2018: Douala sur le qui vive

Il s’agira de trouver un successeur au président Paul Biya. Si pour le parti au pouvoir, Paul Biya doit et va se succéder à lui même, dans les différents états majors des partis de l’opposition et dans certains groupes de réflexion qui comportent en leur sein des individus qui comptent avoir un destin national ou qui voudraient influer sur le cours de l’histoire dans le «berceau de nos ancêtres», l’heure est à la grande cogitation. Le Rdpc, toutes sections confondues a été on ne peut plus clair, il ya quelques mois. Paul Biya a toujours été et reste le seul bon choix. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les militantes et militants du parti de la flamme, des dix régions du pays et même hors des frontières nationales, ont demandé à Paul Biya d’accepter d’être leur candidat et lui ont promis un vote massif pour

une victoire, avec la manière. Et même pour une bonne majorité, cette élection aurait déjà eu lieu depuis afin de donner encore plus de chances à l’homme providentiel du 6 novembre 1982, de conduire avec plus de sérénité le navire des «grandes réalisations» vers le port de l’émergence, longtemps avant 2035. En attendant la convocation du corps électoral qui interviendra incessamment, l’heure est à la mobilisation au quadrillage des quartiers et des villages à l’effet de mobiliser dans une stratégie de porte à porte, de mettre le maximum de citoyens en âge de voter du côté du Rdpc. Ainsi, les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent massivement, et toutes les occasions sont bonnes pour le faire. Dans le même temps, des séances de réconciliation sont menées un peu partout à travers les élections pour panser les blessures survenues lors des opérations de renouvellement des personnels d’encadrement des organes de base. Diverses frustrations et autres indélicatesses subies ont mis à mal l’unité et la stabilité du Rdpc. Aujourd’hui, les uns et les autres ont été conviés à mettre leurs rancœurs de côté pour s’investir entièrement, tous, au service des intérêts du parti et du président national. Et le chantier de la présidentielle prochaine est la priorité des priorités. Aussi, l’on n’est pas surpris de voir certains responsables à tous les niveaux écumer les quartiers, assister même aux deuils des voisins afin de prêcher la bonne nouvelle du parti au pouvoir. Le moins que l’on puisse dire est qu’après la célébration salle, le 24 mars 2017 du 32e anniversaire de la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l’occasion de la fête de l’unité nationale, le 20 mai dernier à été le moment pour le parti au pouvoir de faire une démonstration de force, mieux un test grand format de son potentiel de mobilisation. Le Rdpc de Douala à l’instar de Yaoundé à donné la preuve qu’il est prêt. Dans la majeure partie des partis de l’opposition, l’on se prépare tout autant à cette cruciale échéance qu’est la présidentielle de 2018. Les uns et les autres n’évoquent pas encore la possibilité d’un candidat unique de l’opposition car chaque leader de parti pense croit avoir un destin national et des chances certaines de gagner Paul Biya que tous disent impopulaire. On niveau du Social democratic front cependant, l’on ne sait pas encore si à la date de la présidentielle concernée, Bamenda sera encore dans la république du Cameroun. Quelques individus de la région du Nord-Ouest, associés à quelques comparses de la région voisine du Sud-ouest ayant choisi l’option de la sécession. La décision du chairman Fru Ndi d’engager son parti dans le boycott de la Fête nationale de l’unité est-elle la traduction de sa volonté de voir naitre une république de l’Ambazonie ? Certains observateurs répondent sans hésiter par l’affirmative. Certains vont plus loin en affirmant que même si la sécession n’a pas eu lieu au moment de cette échéance, le Sdf va boycotter cette élection en agitant le même motif qui lui a servi de prétexte au boycott de la fête du 20 mai 2017. Du coup, un certain nombre de leaders qui ont fait cette analyse pensent que, sans l’ombre de Fru Ndi (qui est considéré comme la locomotive de l’opposition) à cette élection, ils peuvent faire un meilleur score. Toujours dans la perspective des élections, cette fois sénatoriales, législatives et municipales, sans oublié les régionaux qui interviendront avant c’est le branle-bas général pour la consultation des personnalités devant constituer le noyau des listes y relatives. Même si au Rdpc, on évite encore d’évoquer officiellement ce sujet qui à n’en pas douter, va réveiller les vieux démons des ambitions personnelles des uns et des autres, et foirer la cohésion actuelle.