Cameroun: Sos alert transfusion, l'application mobile donneuse de sang

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au Cameroun la demande annuelle en poches de sang est estimée à près de 400 000 poches, or le pays parvient à peine à collecter 79 000 représentant environ 19,75%. Soit un déficit de près de 80 ,25% en poches de sang dans le pays. Plus grave encore 65 % de personnes victimes d’accident ou de maladies graves nécessitant une transfusion sanguine décèdent en raison d’un manque de disponibilité de poches de sang ou du délai d’attente pour la transfusion trop long. Ce sont ces chiffres alarmistes qui ont motivé le jeune Camerounais Christian Ngongang de mettre en place « SOS Alert Transfusion ». Cette plateforme web, couplée d’une application mobile et d’un centre d’appel téléphonique a pour vocation d’interconnecter les différentes banques de sang des hôpitaux du Cameroun, offrant en temps réel des informations sur la disponibilité des poches de sang. Le fondateur tente

ainsi faciliter la collecte de banques de sang à partir d’un téléphone mobile où les nécessiteux pourront, depuis la base de données de l’application, consulter les hôpitaux en abondance de poches de sang. « A travers Sos Alerte Transfusion, les demandeurs de poches de sang pourront mis en relation avec les donneurs implantés dans une même zone géographique », dit-il. Le jeune homme de 24 ans fait savoir que l’application permet aussi de sensibiliser les populations aux moyens des TIC sur la nécessité du don de sang afin d’accroitre d’avantage la disponibilité de poches de sang dans les hôpitaux. Petit rappel le don de sang est une pratique qui consiste à se faire prélever une partie de son sang ou de ses produits (plasma et plaquettes sanguines). Cela nécessite l'intervention de plusieurs personnes à l'instar des donneurs c'est-à-dire ceux qui font don de leur sang. Voulant savoir l’âge moyen pour offrir son sang, Christian Ngongang indique que toute personne âgée de 18 à 65 ans de plus de 50 kg et en bonne santé peut faire un don de sang 04 fois par an. Mais ajoute-t-il il n’est pas possible d’être donateur si « vous avez bénéficié d'une transfusion et/ou d'une greffe, quelle qu'en soit la date ; vous êtes susceptible de transmettre une bactérie ou un virus par votre sang ». Le fait de donner son sang, le plus fréquemment possible, permet de maintenir une réserve de sang suffisante dans les formations sanitaires et surtout de sauver des vies. L’application Sos Alert transfusion s’est distinguée à la première édition des Digital Thursdays à Yaoundé. Ce, devant Valerie Cho Nkarimbi qui s’est emparé de la deuxième place avec l’application Checkam-info qui permet aux utilisateurs d’avoir la grille de programme des médias. Le troisième rang est occupé par Philippe Penda, fondateur d’Agric Advisor, une application mobile dédiée aux agriculteurs, leur donnant accès aux informations, nouvelles techniques, conseils. Ils ont eu raison de trois autres candidats à l’issue d’une compétition qui se déroule sous forme de pitch. Chaque candidat a cinq minutes pour présenter son projet sur l’estrade et six minutes pour répondre aux questions du jury et du public.