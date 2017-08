Le Cameroun réitère son engagement à organiser la CAN 2019 dans le format (24 équipes) décidé par la CAF

Pour rassurer l'opinion nationale et internationale sur son engagement à travailler en concert avec la CAF pour la réussite sa faille de cet événement continentale, le Ministre de la Communication en compagnie du Ministre de la Jeunesse et des Sports et du Président de la FECAFOOT a tenu une conférence de presse ce jour à Yaoundé, capitale politique du pays. 237online.com vous propose en exclusivité le propos liminaire du Ministre Issa TCHIROMA BAKARY à cet effet.



Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique,

Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Football,

Messieurs les Secrétaires Généraux,

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Chères Collaboratrices, Chers Collaborateurs,

Chers Invités,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais avant toute chose souhaiter une chaleureuse bienvenue à Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique, qui nous fait l’honneur et le plaisir d’être parmi nous et de prendre une part active à notre

Monsieur le Ministre, soyez le bienvenu ici au Ministère de la Communication.

Mes souhaits de bienvenue s’adressent aussi à Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT, instance faîtière du football national au Cameroun.

Monsieur le Président, soyez également le bienvenu.

J’adresse tout naturellement mon salut amical aux Journalistes de la presse nationale et internationale, que je remercie pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à l’invitation que je leur ai adressée, au sujet de cette importante conférence de presse.

À toutes et à tous ici présents, je souhaite une chaleureuse bienvenue.

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Je vous ai conviés à la rencontre de ce jour, pour que nous puissions nous entretenir sur un sujet d’une actualité brûlante et d’un intérêt capital pour la Nation tout entière et au-delà, pour le football en Afrique et à travers le monde.

Il s’agit de l’organisation au Cameroun, de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football aux mois de juin et de juillet de l’année 2019.



Mesdames, Messieurs,

Vous vous en souvenez certainement.

C’est au cours de l’année 2014 que le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football, la CAF, répondant en cela à la demande formulée par la FÉCAFOOT à cet effet, et après le Très Haut Accord du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, avait attribué au Cameroun alors en compétition avec d’autres pays, l’organisation de la CAN 2019.

Le Cameroun est donc bel et bien le pays choisi par la CAF pour abriter la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, la CAN 2019.

Pour en arriver à cette décision de la CAF, le Cameroun avait auparavant souscrit au cahier de charges présenté par la CAF en juin 2013, et qui prescrivait l’organisation de la compétition dans le cadre d’une participation de 16 équipes.

Ce cahier de charges exigeait entre autres au pays organisateur, de rendre disponibles au moins quatre stades de compétition, quatre terrains d’entrainement pour les équipes, ainsi qu’un terrain d’entrainement pour les arbitres.

Répondant au dit cahier de charges, le Gouvernement camerounais avait, en date du 22 novembre 2013, pris l’engagement par l’entremise du Ministre des Sports et de l’Éducation Physique, de mettre à la disposition de la CAF, non pas quatre stades comme exigé par le cahier de charges, mais plutôt six, ainsi que 25 terrains d’entrainement, tous à livrer aux normes CAF et dans les délais prescrits.

Il est à noter que la recevabilité de la candidature du Cameroun était assortie de l’exigence d’avoir à organiser au moins une phase finale d’une autre compétition de la CAF au niveau des sélections nationales.

Répondant à cette exigence, le Cameroun a organisé à la fin de l’année 2016, la 10e édition de la CAN féminine de football, avec le succès qu’on connait, un succès inédit dans les annales du football féminin à travers le monde.

Pour la CAN 2019, le Cameroun avait, dans son dossier de candidature, offert de l’organiser dans les cinq sites suivants : Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua.

En sa réunion du 20 juillet 2017 à Rabat au Maroc, le Comité exécutif de la CAF a par la suite décidé de faire passer le nombre d’équipes participantes de 16 à 24, et de déplacer la période de déroulement de la compétition de janvier-février, à juin-juillet ; et ce, à compter de 2019, édition pour laquelle le Cameroun est le pays attributaire.

Dans ces conditions, la question que pourrait se poser l’opinion publique est de savoir si l’engagement pris par le Cameroun pour l’organisation pour un format à 16 équipes tiendrait toujours, dès lors que la compétition sera dorénavant organisée avec 24 équipes.

A ce propos, je voudrais réitérer ici le ferme engagement du Gouvernement à organiser la CAN 2019 dans le format décidé par la CAF, c’est-à-dire à 24 équipes.

Qu’il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu’il n’y ait plus la moindre équivoque à ce sujet : le Cameroun organisera la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football aux mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales, tel que décidé par la CAF au cours de la session de son Comité Exécutif le 20 juillet 2017 à Rabat.

Qu’il soit aussi établi que cette organisation sera excellente et qu’elle sera couronnée de succès, à l’entière satisfaction de la CAF, du public camerounais et de la communauté sportive africaine et mondiale.

À cet effet, le Gouvernement tout entier, en relation étroite avec la Fédération Camerounaise de Football, est en permanence mobilisé, sous la Très Haute Impulsion du Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Paul BIYA, et sous la coordination effective de Monsieur le Premier

Ministre, Chef du Gouvernement.

Les entreprises et autres partenaires techniques impliqués dans les préparatifs de l’événement sont pleinement engagés, de jour comme de nuit, afin que soient réalisés, dans le respect de la qualité des ouvrages et des délais prescrits, la totalité des travaux des infrastructures et des autres prestations qui leur sont confiés.

Pour l’ensemble de notre pays, relever un tel défi est à la fois un devoir patriotique, un honneur inestimable et un privilège incommensurable.

Chaque Camerounaise, chaque Camerounais doit donc y jouer sa partition, positiver sa contribution et souscrire à sa redevance citoyenne.

En ce qui concerne particulièrement la presse nationale, son rôle est plus que jamais fondamental en pareille circonstance.

Mesdames, Messieurs les Journalistes, la plupart d’entre vous ont jusqu’à présent su le jouer et à merveille. Ils sont à féliciter et à encourager.

D’autres malheureusement et par endroits, ont plutôt préféré ramer à contre-courant de la volonté nationale, disséminant par-ci des signaux d’angoisse, vouant par-là aux gémonies les capacités de leur propre pays à se situer à la hauteur de ses engagements.

Une telle attitude, du reste totalement injustifiée au regard de la dynamique réelle des préparatifs, a pu laisser croire à certains pays qu’ils pouvaient se substituer au nôtre, excipant alors d’une prétendue impréparation de la part du Cameroun.

Une telle posture, venant de surcroit de la part de certains Camerounais eux-mêmes est incompréhensible.

Mais elle est surtout inadmissible, intolérable et pourrait être considérée comme une véritable trahison, un acte d’hostilité contre sa propre patrie ; ce d’autant plus qu’il ne s’agit là que d’affirmations dénuées de tout fondement, en un mot des allégations et des tissus de contre-vérités.

J’invite donc ceux-là à se ressaisir et à retrouver le droit chemin, qui est celui de l’engagement auprès de leur Nation pour une cause juste, justifiée et en tout cas irréversible.

Ce dont il est question ici, chers amis Journalistes, c’est de susciter tout le sentiment d’honneur et le sursaut de fierté qui ont toujours constitué la marque de fabrique du Cameroun et de tout Camerounais.

J’annonce ici l’arrivée au Cameroun de la toute première mission d’inspection de la CAF, tel que prévu dans tous les cahiers de charges des compétitions organisées par cette instance.

Cette mission séjournera au Cameroun du 20 au 28 août prochains.

Comme le disait déjà le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique lors de son point de presse le 18 juillet 2017, cette mission d’inspection, comme celles qui suivront tout au long de l’évolution du processus vers la date butoir de l’évènement, ne vise pas un but de sanction.

Au contraire, elle constitue une opportunité d’échanges et de concertations permettant de dresser un état de lieux et de réajuster en tant que de besoin les stratégies orientées vers le plein succès de l’évènement.

Pour ce faire, la mission de la CAF attendue dans quelques jours opèrera des descentes sur chacun des sites de l’évènement.

Elle y visitera toutes les infrastructures intervenant dans l’organisation dudit évènement, qu’il s’agisse des infrastructures sportives, hôtelières, hospitalières, aéroportuaires, routières ou de télécommunications.

Des séances d’évaluation seront à chaque fois organisées et le point sera fait sur les échéances futures.

La presse nationale et internationale sera toujours et en tant que de besoin, tenue informée de toutes ces évolutions.

Je vous donne en tout cas l’assurance, Mesdames, Messieurs les Journalistes, que les différents acteurs institutionnels ou opérationnels impliqués dans la chaîne d’exécution de cet important projet se tiendront à chaque fois à votre disposition, pour porter à votre connaissance les informations dont vous aurez besoin.

Je vous engage en retour à en faire un bon usage, pour une saine information de l’opinion publique.

Je vous remercie de votre aimable attention.



ISSA TCHIROMA BAKARY

MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Yaoundé, 04 août 2017